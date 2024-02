Harburg. Als sich 2015 die Unterkunft gegenüber der TU füllt, zögert Muthana Al-Temimi nicht. Bis heute unterstützt er Geflüchtete an der Uni.

Als er im Oktober 1996 als 26-Jähriger mit seiner Frau Isra Al-Hasba aus dem Irak nach Deutschland kam, war Muthana Al-Temimi bereits Ingenieur der Elektrotechnik. „Ich hatte meinen Bachelor und wollte weiterstudieren. Das war in Bagdad aufgrund der Sanktionen von den USA und Europa kaum noch möglich: Alles, was ein Wissenstransfer sein könnte, wurde nicht ins Land gelassen. Wir hatten keine Fachbücher, nichts.“ Nicht geflüchtet, aber doch aus der Heimat getrieben, machte Al-Temimi an der Technischen Universität Hamburg (TUHH) seinen Weg. Seit 2015 hilft er dort Geflüchteten. Bis heute.