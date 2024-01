Harburg. Ein Team von Forschern der Universität in Harburg arbeiten an der Tumor-Überwachung in Echtzeit. Dabei kommt es auf Kleinigkeiten an.

Mittlerweile sind sie überall. Ob in Mobilgeräten oder Computern – kleine Elektro-Chips ermöglichen den digitalen Alltag. Dabei sind sie wohl präsenter denn je und machen auch vor dem menschlichen Körper nicht Halt: Zu medizinischen Zwecken forscht die TU Hamburg aktuell an einem Mikrochip-Implantat. Damit soll künftig Krebspatienten geholfen werden. Aber wie?

Patienten unterziehen sich einer Strahlentherapie – doch werden nicht immer geheilt

Weit über 400.000 Menschen in Deutschland erkranken jährlich an Krebs, etwa die Hälfte davon stirbt an den Folgen. Diese und weitere Zahlen hat das Deutsche Krebsforschungszentrum (DKFZ) veröffentlicht. Damit bilden Krebserkrankungen die zweithäufigste Todesursache Deutschlands.

Prof Andreas Bahr leitet das Institut für Integrierte Schaltungen an der TU Hamburg. © HA | TUHH

Um den Krebs zu bekämpfen, unterziehen sich viele Patienten nach wie vor einer langwierigen Strahlentherapie. In solchen Fällen werden Krebszellen mithilfe von spezieller Strahlung gezielt beschädigt, die Zellteilung endet und befallene Zellen gehen unter. Dadurch verkleinern sich die Tumore und können theoretisch verschwinden, so die Deutsche Krebsgesellschaft. Übelkeit, Erbrechen, Schleimhautentzündungen und Haarverlust sind mögliche Nebenwirkungen.

Wirksamkeit der Therapie kann nur in größeren Zeitfenstern beurteilt werden

Und das, obwohl der Therapieerfolg nicht garantiert ist. Ein Grund dafür: Der Arzt könne oft nicht schnell genug erkennen, ob die Therapie überhaupt wirksam ist. So lautet zumindest der Ansatz der TU Hamburg. In einem Online-Artikel der Universität heißt es: „Ob die eingesetzten Bestrahlungstherapien helfen, wird mit bildgebenden Verfahren überprüft. Sie lassen sich aber meist nur in zeitlichen Abständen von mehreren Monaten anwenden.“ Außerhalb dessen habe der behandelnde Arzt kaum eine Chance, die Wirksamkeit einzuschätzen – und die Behandlungsmethoden rechtzeitig anzupassen.

Ein Mikrochip, der kleinste Lichtintensitäten messen kann. © HA | TUHH

TU Hamburg forscht an Chip-Implantat für Echtzeit-Daten

An diesem Punkt möchte Prof. Andreas Bahr ansetzen: Er leitet das Institut für Integrierte Schaltungen (ICC) an der TU Hamburg und arbeitet aktuell an einem neuen Forschungsprojekt. Mit seinem Team forscht er an einem kleinen Chip, der die Messung der Tumoraktivität in Echtzeit ermöglichen soll. Dieser Chip funktioniere invasiv, so Bahr, und werde dem Patienten daher implantiert. Er sagt, die vom Chip gemessenen Daten „werden telemetrisch nach außen übertragen und dann medizinisch ausgewertet.“

In dem Chip seien empfindliche Sensoren verbaut, die den Sauerstoffgehalt im Gewebe präzise bestimmen können. Bahr: „Die Sauerstoffkonzentration im Gewebe gibt direkte Auskunft über das Verhalten und die Entwicklung des Tumors.“ In der Theorie sei dadurch ein „kontinuierliches Monitoring“ der Tumorentwicklung möglich, was das bisherige Verfahren ergänzen würde, so der Institutsleiter. Um dies genau zu untersuchen, erhält sein Projekt Fördermittel von der Stadt Hamburg.

Untersuchungen erst am Anfang: Realisierbarkeit muss noch überprüft werden

Schaden kann dies nicht, schließlich ist Bahr mit dem Forschungsprojekt erst am Anfang. Viel Arbeit liege noch vor ihm, wie er selbst sagt: „Die Forschung befindet sich noch in einer sehr frühen Phase der Konzeptevaluation. Hierbei untersuchen wir die grundsätzliche technische Realisierbarkeit der Verfahren.“

Was das angeht, ist der Professor jedoch optimistisch gestimmt. Sollte die Forschungsgruppe zu positiven Ergebnissen kommen, seien Versuche an biologischen Zellen und Geweben der nächste Schritt. Konkrete Planungen gebe es diesbezüglich allerdings noch nicht, betont Bahr. Ebenso wenig, was die Forschung am Menschen angeht: „Hier sind noch mehrjährige Vorarbeiten notwendig.“