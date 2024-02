Sumte/Lüneburg. Mit Computern hat Sharon Aigbe nichts am Hut. Die Mutter erzählt, was der spezielle Name für sie und die Zukunft ihres Sohnes bedeutet.

An seltenen und kuriosen Namen reiben sich die Gemüter. Und so stieß ein örtlicher Babyname, der zuerst an Tabellenkalkulation und Microsoft Office denken lässt, erwartungsgemäß auf großes Interesse der Abendblatt-Leser. Es geht um den Vornamen „Excel“, den ein Neugeborener in Lüneburg im Vorjahr erhaltenen hatte.