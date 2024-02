Harburg. Islamgelehrter Mounib Doukali fürchtet erstarkte AfD und Rechtsruck. Er kämpft gegen jeden Rassismus. Zu Besuch in seiner Moschee.

Der Rechtsextremismus in Deutschland mache ihm und seinen Gemeindemitgliedern Angst: Es sei beängstigend, „dass die AfD in manchen Bundesländern eine starke Kraft ist“, sagt Mounib Doukali. Der 38-Jährige ist seit Juni 2014 Imam der El-Iman Moschee in Harburg, am Krummholzberg. Dort und als Stellvertreter der Schura Hamburg, des Rats der islamischen Gemeinden in Hamburg, engagiert sich Doukali für das friedliche Miteinander der Religionen und für gesellschaftliches Engagement seiner Gemeindemitglieder.