Harburg. Zahl toppt alles bislang Dagewesene. Insgesamt 150 Bewerbungen eingegangen. Warum die Pflege-Ausbildung hier so beliebt ist.

Ganz Deutschland redet vom Pflegenotstand, in Harburg wird etwas dagegen getan: 15 neue Auszubildende begrüßte Harald Halpick, Vorstand des Kreisverbands Hamburg-Harburg des Deutschen Roten Kreuz‘ (DRK) gerade in der Verbandszentrale in Wilstorf. Dazu kommen noch einmal acht Pflege-Studierende. Gleichzeitig wurden die drei aktuellen Absolventen aus dem vorigen Ausbildungsgang verabschiedet.