Neue Professorin für Pflegeberufe

Buxtehude. Die Hochschule 21 in Buxtehude baut ihr duales Studium Pflege aus. Mit Susanne Fleckinger hat die Hochschule jetzt eine zweite Professorin für Pflegewissenschaft berufen. Studiengangsleiterin ist Professor Beate Stiller. Die Studiengänge im Fachbereich Gesundheit (Physiotherapie, Hebamme, Pflege) an der Hochschule 21 sollen dem Bedarf nach Akademisierung in den Gesundheitsfachberufen Rechnung tragen.

Die Studenten absolvieren ihre klassische Berufsausbildung an den Fachschulen von Kooperationspartnern wie dem Krankenhaus-Konzern Asklepios. Die Absolventen erwerben sowohl den staatlich anerkannten Berufsabschluss als auch einen Bachelor of Science. Die Regelstudienzeit beträgt dabei acht Semester. Nach dem Abschluss der Berufsausbildung schließen sich die drei abschließenden Semester in Vollzeit an. Derzeit sind in Buxtehude 25 Pflegestudenten immatrikuliert.

Professorin ist auch noch für die Uni Bremen tätig

Susanne Fleckinger (50) arbeitet seit April in Buxtehude als Hochschullehrerin für Pflegewissenschaft im Fachbereich Gesundheit. Sie lebt mit ihrer Familie in Bremen, wo sie zudem noch am Institut für Public Health und Pflegeforschung der Universität Bremen tätig ist.

Die neue Professorin ist ausgebildete Krankenschwester. Nach einigen Jahren im Beruf studierte sie mit einem Stipendium der Hans-Böckler-Stiftung Pflegewissenschaft und Gesundheitswissenschaften an der Universität Bremen und absolvierte anschließend den Studiengang Gesundheit im Kontext sozialer Kohäsion an der Hochschule Emden.

Nach ihrem Masterabschluss entwickelte sie an der Universität Bremen den Masterstudiengang Palliative Care. Promoviert hat die Wissenschaftlerin zum wechselseitigen Arbeitsverhältnis von Hauptamt und Ehrenamt in Palliative Care und Hospizarbeit an der Alpen-Adria-Universität in Wien.