Harburg. Sie helfen bei Attentat, Kindesentführung und tödlichem Verkehrsunfall. Jetzt benötigt das DRK-Team aus Harburg selbst Unterstützung.

Wenn in Hamburg ganz plötzlich Leid über die Menschen kommt, dann sind Malte Stüben und sein Team zur Stelle. Stüben ist Leiter eines Kriseninterventionsteams, kurz KIT. Das ist Teil vom Deutschen Roten Kreuz (DRK) in Hamburg-Harburg. Das Einsatzgebiet erstreckt sich allerdings über das gesamte Stadtgebiet der Freien- und Hansestadt. Durch die stetig steigende Zahl an Einsätzen wächst auch der Personalbedarf.