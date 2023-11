29-Jährige war auf dem Weg zu einer Schule, als zwei Männer sie angriffen. Opfer erinnert auffällige Details in den Täter-Gesichtern.

Auf einem Schulgelände an der Weusthoffstraße geschah die Tat.

Polizei Hamburg Schon wieder: Frau in Harburg attackiert und missbraucht

Harburg. Am Dienstagmittag ist es laut Polizei in Heimfeld zu einem Sexualdelikt gekommen. Eine 29-Jährige wurde am hellichten Tag angegriffen. Die Polizei bittet bei der Identifizierung der beiden noch unbekannten mutmaßlichen Täter um Mithilfe aus der Bevölkerung.

Nach derzeitigen Erkenntnissen war die 29-Jährige gegen 11.45 Uhr auf dem Weg zur Schule in der Weusthoffstraße, als sie dort von zwei noch unbekannten Männern angesprochen und auf das Schulgelände gedrängt wurde. Ein Täter habe die Frau im weiteren Verlauf gewaltsam festgehalten, während sich der andere an ihr sexuell verging.

Täter hat einen Oberlippenbart und zusammengewachsene Augenbrauen

Der erste Täter ist 40 bis 50 Jahre alt, etwa 1,70 Meter groß und hat ein arabisches Erscheinungsbild. Er sprach laut des Opfers auch arabisch. Der Mann soll grauhaarig sein, einen Oberlippenbart und zusammengewachsene Augenbrauen haben. Bekleidet war er mit einem dunklen Kapuzenpullover und dunkler Hose.

Der andere Täter ist ebenfalls von arabischer Erscheinung. Er ist 20 bis 30 Jahre alt, 1,78 bis 1,85 Meter groß und muskulös. Er hat ein ovales Gesicht und eine frische, schorfige Wunde auf der Nase. Auf dem Unterarm ist er tätowiert. Auch er trug einen dunklen Pullover und eine dunkle Hose.

Beamte der Fachdienststelle für Sexualdelikte haben die Ermittlungen übernommen.

Nachdem die 29-Jährige Anzeige bei der Polizei erstattet hatte, haben nun die Beamten der Fachdienststelle für Sexualdelikte im Landeskriminalamt (LKA 42) die Ermittlungen übernommen.

Newsletter für Harburg und Umgebung Hier den kostenlosen Newsletter bestellen: täglich kompakt informiert. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können oder Beobachtungen in diesem Zusammenhang gemacht haben, werden gebeten, sich beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg unter 040/ 4286 56789 oder einer Polizeidienststelle zu melden.

Ende August war ebenfalls in Harburg eine 28-Jährige angegriffen und missbraucht worden

Ende August war eine 28-Jährige an der Parkanlage am Schwarzenberg angegriffen und missbraucht worden. Die junge Frau erinnerte sich gegenüber der Polizei an ein Tribal-Tattoo auf dem Bauch des Mannes.