Sexueller Angriff auf Frau in Harburg: Zeugen gesucht

Hamburg. Am frühen Dienstagmorgen ist es in Harburg zu einem sexuellen Übergriff auf eine Frau gekommen. Der Täter trat gegen 6.30 Uhr in der Eddelbüttelstraße an die 27-Jährige heran, umklammerte sie und berührte sie dann zunächst unsittlich. Die Frau wehrte sich, schrie um Hilfe und es kam zu einem Gerangel, wobei sie zu Boden stürzte. Dort attackierte der Täter sie körperlich.

Er nahm sexuelle Handlungen an ihr vor und versuchte dann, sie zu entkleiden. Letztlich ließ der Mann von ihr ab und flüchtete durch die Baererstraße in Richtung Bornemannstraße. Die Anzeige wurde erst am Mittwoch erstattet. Daher sucht die Polizei jetzt Zeugen, die Angaben zu dem flüchtigen Verdächtigen machen können.

Der Täter kann bislang wie folgt beschrieben werden:

„südländisches“ Erscheinungsbild

etwa 1,80 m

dunkle Augen

sprach mit Akzent

dunkle Bekleidung, weiße Turnschuhe

Beamte der Fachdienststelle für Sexualdelikte (LKA 42) haben die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise bitte unter der Rufnummer 040/4286-56789 an das Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder an jede Polizeidienststelle.

( HA/mw )