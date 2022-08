Hamburg. Am vergangenen Wochenende ist eine 29-jährige Frau in Eißendorf Opfer eines Sexualdelikts geworden. Die Polizei Hamburg sucht nun nach Zeugen.

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, war die 29-Jährige in der Nacht zum Sonnabend gegen 3.30 Uhr im Bereich der Bushaltestelle Rabenstein unterwegs, als sie plötzlich von einem unbekannten Mann attackiert wurde. "Dieser hielt sie fest und nahm sexuelle Handlungen an sich vor", so die Polizei. Die Frau setzte sich zur Wehr, schrie um Hilfe und konnte sich schließlich befreien. Der Täter flüchtete – mutmaßlich in den Harburger Außenmühlenpark.

Polizei Hamburg: Frau in Eißendorf an Bushaltestelle attackiert

Nach Eingang des Notrufs leitete die Polizei umfangreiche Fahndungsmaßnahmen ein und suchte die Umgebung nach dem unbekannten Mann ab. Ein Tatverdächtiger konnte jedoch nicht angetroffen werden.

Der Unbekannte wird bislang wie folgt beschrieben:

etwa 30 bis 50 Jahre alt

etwa 1,85m

„südländisches“ Erscheinungsbild

dunkler Vollbart

schwarze Haare

breite Schultern

trug ein blaues T-Shirt und eine helle Hose

Polizei Hamburg sucht Zeugen nach Sexualdelikt in Eißendorf

Die Fachdienststelle für Sexualdelikte hat nun die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können oder im Zusammenhang mit der Tat verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter 040/4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder an einer Polizeidienststelle zu melden.

Insbesondere wird ein bislang unbekannter Autofahrer gesucht, den die junge Frau unweit des Tatorts im Bereich Marmstorfer Weg/Eißendorfer Grenzweg an einer dortigen Tennisanlage angesprochen und um Hilfe gebeten hat.