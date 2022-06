Polizei Hamburg: Mann verfolgt Frau auf Heimweg und belästigt sie

Hamburg. Eine Frau ist am späten Abend auf dem Heimweg im Stadtteil Langenbek von einem Mann verfolgt und sexuell belästigt worden. Nun sucht die Polizei Hamburg den Verdächtigen und bittet um Hinweise.

Wie Polizeisprecher Florian Abbenseth schildert, war die 27-Jährige am Freitag, 3. Juni, gegen 23 Uhr aus einem Bus ausgestiegen und am Elisabeth-Lange-Weg zu Fuß auf dem Heimweg. An einer Grünanlage soll "der unbekannte Täter sie von hinten attackiert und unsittlich berührt haben", so Abbenseth. Die Frau habe sofort laut um Hilfe geschrien, daraufhin ließ der Unbekannte von ihr ab und flüchtete in unbekannte Richtung.

Polizei Hamburg: Unbekannter belästigt Frau auf Heimweg

Die junge Frau alarmierte sofort die Polizei, die mehrere Streifenwagen zur Fahndung losschickte. Doch der unbekannte Mann blieb unentdeckt. Die Fachdienststelle für Sexualdelikte hat die Ermittlungen aufgenommen.

Der Täter wird bislang wie folgt beschrieben:

männlich

etwa 20 bis 25 Jahre alt

etwa 1,80 m groß

dunklerer Teint

schwarze, lockige Haare

trug eine schwarze Weste, einen grauen Kapuzenpullover und eine dunkle Hose

Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können oder im Zusammenhang mit der geschilderten Tat verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sollen sich unter 4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder an einer Polizeidienststelle melden.

