Polizei Hamburg: Mann will Joggerin (26) auf Friedhof vergewaltigen – Zeugenaufruf

Erst sprach der Unbekannte die junge Frau an, dann folgte er ihr zu einem Friedhof in Sinstorf. Sie konnte sich zur Wehr setzen.

Polizei Hamburg Mann will Joggerin auf Friedhof vergewaltigen – Zeugenaufruf

Hamburg. Ein bislang unbekannter Mann soll am Mittwochnachmittag auf einem Friedhof in Sinstorf versucht haben, eine junge Frau zu vergewaltigen. Die Polizei Hamburg bittet nun um Hinweise, um den mutmaßlichen Täter ausfindig zu machen.

Wie die Polizei mitteilte, war die 26-Jährige an der Straße Plaggenhieb joggen. Als sie um 17.10 Uhr eine kurze Pause einlegte, habe der Mann sie angesprochen. "Sie ließ sich nicht auf den Mann ein und setzte ihren Weg fort", schildert Polizeisprecher Florian Abbenseth. "Als sie am Friedhof Langenbek vorbeijoggte, attackierte der Mann sie plötzlich in offenbar sexueller Absicht." Die Frau habe sich sofort zur Wehr gesetzt und vor dem Angreifer flüchten können. Offenbar meldete sie den Vorfall erst mit Verspätung der Polizei.

Polizei Hamburg: Der Gesuchte wird wie folgt beschrieben:

etwa 30 bis 40 Jahre alt

etwa 1,80 m groß

schlank

kurze Afrolocken

schwarze Hautfarbe

trug einen dunklen Pullover und eine breit geschnittene Jeans

Die Fachdienststelle für Sexualdelikte hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können oder im Zusammenhang mit der Tat verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sollen sich unter 4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei oder an einer Polizeidienststelle melden.