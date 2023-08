Mann verwickelt 28-Jährige in ein Gespräch. Sie will weitergehen, dann folgt der Angriff. Nun sucht die Polizei nach Hinweisen.

In der Nacht auf Sonnabend ist eine Frau in der Grünanlage Schwarzenberg Opfer eines sexuellen Angriffs geworden (Symbolbild).

Polizei Hamburg Frau in Harburger Park geschlagen und sexuell misshandelt

Hamburg. Eine 28 Jahre alte Frau ist in der Nacht auf Sonnabend Opfer eines schweren sexuellen Übergriffs geworden. Wie die Polizei Hamburg mitteilte, ereignete sich die Tat in der Grünanlage Schwarzenberg in Harburg. Der unbekannte Angreifer entkam. Die Ermittler bitten nun um Hinweise aus der Bevölkerung.

Wie ein Polizeisprecher mitteilte, kam es gegen Mitternacht zu dem Sexualdelikt. Demnach durchquerte die 28-Jährige die Parkanlage Schwarzenberg zwischen der Schwarzenbergstraße und dem Helmsweg, als sie auf den Unbekannten traf.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand soll sie der Mann in ein Gespräch verwickelt haben. Die 28-Jährige wollte weitergehen, das ließ der Unbekannte aber nicht zu.

Laut Polizei hielt er sie fest und schlug der jungen Frau unvermittelt ins Gesicht. Anschließend soll es „abseits des Weges zu sexuellen Handlungen gegen den Willen der Frau gekommen sein“, erklärte der Sprecher. Der mutmaßliche Täter flüchtete.

Sexualdelikt in Hamburg: Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu dem Täter liefern

Der Mann wird wie folgt beschrieben:

etwa 30 bis 35 Jahre alt

1,80 Meter bis 1,90 Meter groß

eine kräftige, muskulöse Figur

ein Bart entlang des Unterkiefers

eine „südländische Erscheinung“

Er soll ein kariertes Hemd, Jeans und dunkle Turnschuhe getragen haben. Besondere Merkmale sind zudem noch:

Narben im Gesicht, im Bereich der rechten Schläfe

Zudem soll er ein auffälliges Tattoo auf dem Bauch haben, das ein sogenanntes Tier-Tribal zeigt. Möglicherweise handelt es sich laut Polizei um ein Wolfsbild.

Die Fachdienststelle für Sexualdelikte des LKA hat die Ermittlungen zu dem Fall übernommen. Zeugen, die Hinweise zu dem Verdächtigen geben können oder sonstige Beobachtungen zu der Tat gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Hamburg unter der 040/428656789 zu melden.