Hamburg. Zentral in der City oder versteckt im Wohngebiet: Viele rosa Farbtupfer verteilen sich derzeit über die Stadt. Eine Übersicht.

Ob an der Alster, im Haynspark oder versteckt in einem Wohngebiet: Besonders bei blauem Himmel und Sonnenschein leuchten die rosa Kirschblüten in Hamburg um die Wette.

Welche Orte in der Hansestadt sich besonders gut für ein Instagram-taugliches Foto der Blütenpracht eignen, stellt das Abendblatt in einer Übersicht vor.

1. Kirschblüten in Hamburg gibt es an der Binnen- und Außenalster

Der Klassiker fürs Album oder die Bildergalerie: Mit der Alsterfontäne, dem Alsterhaus und dem Jungfernstieg im Hintergrund sind die Kirschblüten an der Binnenalster ein beliebtes Motiv. Auch an der Außenalster, etwa neben dem Anleger Alte Rabenstraße oder ein Stück weiter nördlich im Alsterpark, laden mehrere rosa Farbtupfer zum Fotografieren ein.

Eine besondere Kombination für schöne Fotos: Kirschblüten im Vordergrund, die Außenalster im Hintergrund (Archivbild). © Andreas Laible | Andreas Laible

2. Haynspark: Kirschblüten leuchten am Alsterlauf

Alle Spaziergänger, die dem Alsterlauf in Richtung Norden folgen, werden spätestens im Haynspark mit weiteren Kirschblüten belohnt. Ein paar Bäume stehen etwa in der Nähe des Mini-Tempels. Auf der gegenüberliegenden Uferseite, am Winterhuder Kai, lädt die rosa Blütenpracht nicht nur für einen Schnappschuss, sondern auch zum längeren Verweilen ein. Hier stehen mehrere Parkbänke, die den Blick aufs Wasser und die Bäume ermöglichen.

Mehr zum Thema

3. Unnapark in Eimsbüttel: Kirschblüten verstecken sich zwischen Häusern

Auch im Unnapark in Hamburg-Eimsbüttel blühen jedes Jahr mehrere Kirschblüten. Zwei Bäume davon stehen direkt am Eingang Schwenckestraße. Weitere verstecken sich – mehr oder eher weniger, wenn sie in voller Blüte stehen – nur wenige Meter entfernt zwischen den angrenzenden Mehrfamilienhäusern.

4. Planten un Blomen: Rosa Blüten locken in Japanischen Garten

Unter Kirschblüten spazieren lässt es sich in Hamburg durch den Japanischen Garten in Planten un Blomen. Dieser liegt zwischen dem neu revitalisierten Congress Center und den Hamburger Messehallen. Er entstand 1990 nach einem Konzept des japanischen Landschaftsarchitekten Yoshikuni Araki und ist der größte seiner Art in Europa.

5. Kirschblüten in Hamburg: Bäume stehen am Altonaer Rathaus

Nicht nur in den Parks oder am Wasser blühen die Kirschblüten in Hamburg, auch auf dem Platz der Republik stehen ein paar der Bäume. Hier, direkt neben dem Altonaer Rathaus und rund um den Stuhlmannbrunnen, lässt sich die rosa Pracht fotografisch festhalten. Tipp: Sollten diese durch Wind und Wetter nicht mehr ganz so farbenfroh blühen, stehen die nächsten Bäume nur wenige Geh-Minuten entfernt im Fischers Park.

Und wem eine Foto-Tour durch die Stadt zu diesem Thema noch nicht reicht: Voraussichtlich im Mai findet in Hamburg das alljährliche Kirschblütenfest statt. Zum dazugehörigen Feuerwerk auf der Außenalster pilgern jedes Jahr Tausende Menschen. Seit 1968 feiert die japanische Gemeinde Hamburg das Kirschblütenfest und bedankt sich damit bei der Hansestadt unter anderem für die schon mehr als 30 Jahre bestehende Städtepartnerschaft mit Osaka.