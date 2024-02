Hamburg. An der Hohenfelder Bucht wurden die letzten von 86 Bäumen gefällt. Das war zwar lange angekündigt, überrascht aber viele Hamburger.

Jahrzehntelang schirmten sie die große Grill- und Liegewiese an der Alster vom Lärm der Autos ab, die täglich zu Tausenden den Schwanenwik entlangrollen. Jetzt liegen die Stämme und Äste von fünf großen Bäumen und allerlei Buschwerk am Boden. Passanten, Menschen von der Uhlenhorst und Abendblatt-Leser sprechen von „Kahlschlag“, „leerer Ödnis“ und „Baum-Mord-Aktion“.

Tatsächlich wurde die Maßnahme, die zur Umgestaltung des Verkehrsknotenpunkts Hohenfelder Bucht gehört, schon vor Langem angekündigt. Seit Herbst 2019 hatte der für die Bauarbeiten zuständige Landesbetrieb Straßen, Brücken und Gewässer (LSBG) im Internet und auf öffentlichen Veranstaltungen über die geplanten Einzelheiten auf der zweitgrößten Baustelle Hamburgs informiert. Auch das Abendblatt hatte berichtet.

Alster: Baumaßnahme an Hohenfelder Bucht eine der größten in Hamburg

Bis 2025 werden hier die beiden Straßenbrücken erneuert, eine acht Meter breite Geh- und Radwegbrücke angelegt, der Tunnel Sechslingspforte neu gebaut und alle umliegenden Verkehrs- und Aufenthaltsflächen saniert. Die Maßnahme gilt nach dem Neubau der Hochwasserschutzanlage an Baumwall und Landungsbrücken als größte in Hamburg – und kostet rund 50 Millionen Euro.

Bei den jetzt zuletzt erfolgten Fällungen handelt es sich nach Auskunft des LSBG um die letzten Fällungen im Zuge der Gesamtmaßnahme. Dass sie jetzt geschlagen wurden, hänge mit dem Ende der gesetzlich geregelten Fäll-Saison Anfang März zusammen. Der Ausbau der zukünftigen Radwegtrasse, der sie weichen mussten, beginnt allerdings erst ab Juli 2024.

Alster: Radweg wird an die Fahrbahn des Schwanenwiks verlegt

Dann wird der Radweg direkt an die Fahrbahn des Schwanenwiks verlegt. Bisher war er durch einen mit Bäumen und Büschen bewachsenen Grüngürtel von der Straße getrennt. Der alte Radweg entspreche heute nicht mehr einer sicheren Radverkehrsanlage, so der LSBG. Er sei für die aktuelle starke Nutzung nicht mehr breit genug. Außerdem grenze er derzeit direkt an den Gehweg, sodass häufig Konflikte mit den Fußgängerinnen und Fußgängern entstünden. „Diese sollen künftig reduziert werden“.

Als Ersatz für die fünf gefällten Bäume an der Alsterwiese würden 18 Bäume nachgepflanzt, betont der LSBG. Insgesamt sollen an der Hohenfelder Bucht 72 Bäume neu gepflanzt werden und 14 weitere andernorts – „klimaresistente Sorten, die bereits rund zehn Jahre alt sind“.