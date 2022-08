Meine Lieblingsstadt … ist als Frage schwer zu beantworten. Aufgrund meiner Vita habe ich eine besondere Beziehung zu New York und London. Wenn es um schöne Städte geht, kommen mir auch Rio de Janeiro und Honolulu in den Sinn. Hamburg ist eine fantastische Stadt und gehört unter die Top 5– sonst würde ich hier auch nicht leben. Die Stadt hat mit der Durchmischung von Land und Wasser und dem Hafen einzigartige Vorzüge, die sie in eine Linie bringen mit Stockholm oder Sydney. Mein Lieblingsstadtteil ist die Uhlenhorst. Wir fühlen uns da als Nicht-Hamburger und Hamburger sehr wohl. Die Menschen sind entspannt und begegnen sich gut. Mein Lieblingsort ist der Burchardplatz, wenn dort donnerstags Markt ist. Dann steht man zwischen den roten Kontorhäusern – dem Sprinkenhof, dem Mohlenhof, dem Chilehaus – und erlebt auf dem Markt eine Leichtigkeit mit gutem Essen und schönen Dingen. In diesem Moment wirkt dieser beeindruckende Platz. Mein Lieblingsgebäude ist die Patriotische Gesellschaft an der Trostbrücke. Sie steht inmitten eines Viertels, das durch den Krieg viele Umbrüche erlebt hat, wie ein Fels in der Brandung. Es hat sich zugleich aber selbst durch Umbauten weiterentwickelt, tolle Säle und einen beeindruckenden Keller. Ich bin wahnsinnig gern in dem Haus. Einmal mit der Abrissbirne … wäre ich vorsichtig, weil man sich leicht zum Scharfrichter über mutmaßliche Bausünden der Vergangenheit erhebt. Als Architekt muss man den Blick auf den eigenen Tisch senken – was kann ich an dem Gebäude besser machen? Es gibt aber eines, das mich sehr nachdenklich stimmt und noch nicht einmal fertig ist: das Geomatikum an der Bundesstraße. Dieses „Haus der Erde“ hat sich immer weiter verzögert und verteuert. Ich habe nie verstanden, wie man an dieser Stelle einen solchen „Riesenklopper“ hinsetzen kann. Die Universität gehört zweifellos mitten in die Stadt, aber dieses Gebäude verschattet die Straße wie eine Wand und wirkt wie eine lange Sonnenfinsternis. Vielleicht wird es besser, wenn es belebt ist. Ich fürchte aber, dass Volumen und Größe überdimensioniert sind.