Hamburg. In der Rewe-Filiale von Holger Stanislawski können sich einsame Herzen zwischen Lebensmittelregalen treffen. Und das kostenlos.

Was Profifußball und Lebensmittelhandel miteinander zu tun haben? In beidem kann man erfolgreich sein, wenn man genug sportlichen Ehrgeiz hat. Bei Holger Stanislawski, der beim FC St. Pauli Spieler und Trainer war, und Ex-Fußballer Alexander Laas ist das der Fall. Sie leiten seit 2014 einen Supermarkt in Winterhude – und der wurde schnell, unter anderem wegen ihrer originellen Veranstaltungsideen, zu einer der umsatzstärksten Rewe-Filialen in Hamburg.

Etwa einmal im Monat werden hier besondere Kundenevents angeboten: Neben Gin-, Whiskey- und Weintastings in entspannter Atmosphäre können das Abende sein, an denen sich alles um die richtige Zubereitung von Fisch dreht, oder Flohmärkte auf den Außenflächen. Am Freitag, 1. März, wird es nun wieder eine besondere Veranstaltung geben, die wegen Corona pausieren musste: die Singleparty.

Rewe in Winterhude: Singleparty – für jeden Topf den passenden Deckel

Unter dem Motto „Wir haben für jeden Topf den passenden Deckel“ können dann Kunden, Lieferanten und Mitarbeiter gemeinsam feiern. „Es dürfen natürlich auch Paare kommen“, sagt Pankaj Choteani, der 2023 in das Unternehmen einstieg. Choteani hatte zuvor den Rewe-Markt in Altona geführt, der eine ähnliche Größe hat wie die ehemalige Straßenbahnhalle in Winterhude.

7500 Quadratmeter groß ist die Fläche, über die sich mächtige, gebogene Dachbalken spannen. Dass auf der riesigen Fläche dennoch Stimmung aufkommt, hat sich bei den letzten Veranstaltungen gezeigt. Zwischen 1000 und 2000 Gäste tummelten sich zwischen den Regalen und auf der Tanzfläche.

Hamburger Supermarkt mit „Arena“: „Wir bringen gerne Menschen zusammen“

Die wurde bislang immer in der „Arena“ eingerichtet – ein Bolzplatz, auf dem sich Kinder austoben konnten, während die Eltern einkauften. Weil die Fläche während der Corona-Zeit für den Verkauf benötigt wurde, muss sie jetzt zum Tanzen freigeräumt werden. Doch nach der Sanierung, die in den kommenden Jahren ansteht, soll die „Arena“ wieder fester Bestandteil des Rewe-Marktes werden.

Und das liegt nicht nur daran, dass die Betreiber selber gerne kicken. „Wir bringen gerne Menschen zusammen, und das hat dort hervorragend funktioniert“, sagt Holger Stanislawski. Denn neben dem kleinen Fußballplatz gab es auch Sitzgelegenheiten, die vor allem von älteren Kunden gerne genutzt wurden. „Die haben dann den Kindern zugeschaut oder sie auch mal getröstet, wenn sie hingefallen sind oder ein Tor kassiert haben.“

Rewe Dorotheenstraße: Singleparty mit DJ, Speeddating und 500 roten Ballons

Menschen zusammenzubringen, darum gehe es ihnen auch bei der Singleparty, sagt Holger Stanislawski, der auch einen Zooladen in Stellingen betreibt. Eigentlich nennt sich die Veranstaltung „Rewe-Single-Night-Shoping“. Denn natürlich kann man während der Feier, die um 20 Uhr startet, auch einkaufen – sogar bis 1 Uhr nachts, denn für die Party ist zwei Stunden länger als sonst geöffnet.

Um die Musik kümmert sich ein DJ, um sich kennenzulernen, stehen Speeddating und ein Revival der kultigen Flirt-Show „Herzblatt“ von Rudi Carrell zur Verfügung. Für Romantik sorgen 500 rote Herz-Ballons und gedämmtes Licht, für Spaß eine Fotobox – und für eine lockere Atmosphäre jede Menge Drinks.

Winterhude: Eintritt, Getränke und Essen sind auf der Singleparty kostenlos

Ausgeschenkt werden Gin, Wein, Bier, Softdrinks und Kaffee. Ein besonderes Vergnügen für viele dürfte sein, sich an der „Wandel-Bar“ zu bedienen. Auf einer Fotowand im Büro der drei Betreiber ist zu sehen, was das ist: eine Frau im weißen Gewand, die durch den Markt flaniert und – ähnlich wie in einem Reifrock – in einem runden Tisch steckt, auf dem Drinks platziert sind.

Außerdem gibt es in der Filiale an der Dorotheenstraße 116 Pizza, Burger und Häppchen. Alles ist – ebenso wie das Parken im Parkhaus – kostenlos, wie bei jedem Event. „Wir bitten aber jedes Mal um eine freiwillige Spende“, so Stanislawski. Der Gesamtbetrag, der bei den verschiedenen Veranstaltungen zusammenkomme, werde Ende des Jahres verdoppelt und an ein Hospiz, den Tierschutz oder eine ähnliche Einrichtung gegeben.