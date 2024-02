Hamburg. In Winterhude eröffnet ein weiteres Spaccaforno – dabei bieten dort schon zwei Lokale Pizza und Pasta an. Was dahintersteckt.

Das Gallo Nero an der Sierichstraße/Ecke Poelchaukamp in Winterhude ist einer der bekanntesten Italiener in Hamburg. In diesem Jahr feiert Corrado Falco den 25. Geburtstag seines Restaurants. Doch das ist erst im Sommer so weit.