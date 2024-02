Hamburg. Luxus-Täschchen von Jimmy Choo und Dior haben Diebe aus einem Haus an der Alster gestohlen. Nicht nur deshalb sahnten sie richtig ab.

Wenn schon die berufsmäßig zu nüchternem Umgang mit der Sprache verpflichtete Polizei Hamburg ein Diesbesgut als „auffällig“ bezeichnet, dann darf der normale Bürger hier im Sprachregal getrost noch eine Etage höher greifen: Extravagant, ein bisschen schrill (und ziemlich teuer) dürfte einen Teil der bereits Ende Januar aus einem Haus in der feinen, alsternahen Straße Schwanenwik gestohlenen Handtaschen recht treffend beschreiben.

Die Polizei hat zu Fahndungszwecken jetzt Bilder der Täschchen veröffentlicht hat, darunter ein Modell von Edel-Modedesigner Jimmy Choo. Zur Erinnerung: Dessen ikonenhaften High-Heels jagten bereits Carrie Bradshaw und Co. in der Erfolgsserie „Sex and the City“ hinterher.

Polizei Hamburg fahndet mit Handtaschen-Fotos nach Dieben

Die Tat liegt schon ungefähr einen Monat zurück, der Einbruch muss zwischen dem 26. Januar, 15 Uhr, und dem 28. Januar, 19.30 Uhr, passiert sein, teilt die Polizei mit. In diesem Tatzeitraum hatten sich „unbekannte Täterinnen und/oder Täter in Abwesenheit der Berechtigten mutmaßlich mittels Einschlagen einer rückwärtig gelegenen Terrassentür Zugang zu der Erdgeschosswohnung verschafft und diese nach Wertgegenständen durchsucht“, sagt Polizeisprecher Sören Zimbal.

Was die Mädels aus „Sex and the City“ lieben, ist alles von Jimmy Choo. Hier eine Clutch mit Neon-Aufschrift. © Polizei Hamburg | Polizei Hamburg

Die Unbekannten seien sodann mit den Handtaschen und hochwertigem Schmuck vom Tatort geflüchtet. Als die 53 Jahre alte Mieterin nach ihrer Rückkehr den Einbruch bemerkt habe, habe sie sogleich die Polizei alarmiert.

Zeitlos, luxuriös, teuer: Die „Saddle Bag“ von Dior © Polizei Hamburg | Polizei Hamburg

Polizei Hamburg: Allein die „Saddle Bag“ von Dior kostet fast 4000 Euro

Beim stylischen Diebesgut handelt es sich um eine etwa 1000 Euro teure Acryl-Neon-Clutch von Jimmy Choo, vorne drauf steht „Yes“, hinten „No“ (eine Kombi, die der nächtlichen, amourösen Abenteuern in New York keineswegs abgeneigten Carrie Bradshaw sicherlich auch gefallen hätte); dann ist da eine Clutch von Cecilia Ma mit einer geschmackssicheren, klaren Botschaft als Aufschrift („I am drinking because you are boring“, dt. Ich trinke, weil du langweilig bist, etwa 300 Euro), eine grüne Handtasche von „Fendi“, etwa 2400 Euro teuer, und schließlich eine schwarze von Dior („Saddle Bag“) für rund 3800 Euro.

Eine grüne Handtasche von „Fendi“, etwa 2400 Euro teuer, wurde ebenfalls gestohlen. © Polizei Hamburg | Polizei Hamburg

Nach Abendblatt-Informationen sollen die Diebe aber noch mehr, noch teurere, allerdings weniger auffällige Handtaschen gestohlen haben. Insgesamt sollen sie Gegenstände im Wert von rund 150.000 Euro erbeutet haben.

In der Sache ermittelt das auf Einbruchskriminalität spezialisierte LKA 19, vormals bekannt auch als erfolgsverwöhnte „Soko Castle“. Die Beamten haben nach den ruhigeren Corona-Jahren wieder deutlich mehr zu tun. Wie das Abendblatt berichtete, hat die Hamburger Polizei für 2023 einen Anstieg der Einbruchskriminalität um 23 Prozent ausweisen müssen.

Die Polizei bittet Menschen, die Hinweise zu Tatverdächtigen geben können oder im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich beim Hinweistelefon unter der Nummer 040/428656789 oder bei jeder beliebigen Polizeidienststelle zu melden.