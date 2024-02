Norderstedt. Die Täter drangen in Norderstedt in ein Gebäude ein und erbeuteten Bargeld in unbekannter Höhe. Auch die Tatzeit steht nicht fest.

Wie gelangten die Einbrecher in das Einfamilienhaus? Diese Fragen stellen sich die Bewohner und die Ermittler der Kriminalpolizei nach einem Einbruch in Norderstedt. Dabei erbeuteten die Täter Bargeld und Gutscheine und konnten entkommen.