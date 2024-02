Kreis Pinneberg. Gleich drangen Kriminelle in Häuser und Garagen ein. Worauf sie es in Halstenbek, Elmshorn, Kummerfeld und Uetersen abgesehen hatten.

Einbrecher waren in den vergangenen Tagen im Kreis Pinneberg aktiv. Die Polizei vermeldet insgesamt eine Serie von Taten aus Halstenbek, Uetersen, Elmshorn und Kummerfeld.

Zuletzt schlugen die Täter am Weißdornstieg in Halstenbek zu. Sie stiegen in eine Garage ein, die an ein Einfamilienhaus angrenzt. Sie entwendeten dort ein Motorrad sowie hochwertige Geräte.

Halstenbek: Eigentümer stellt am Montag Einbruch in seine Garage fest

Nach Polizeiangaben stellte der Eigentümer den Einbruch gegen 12.30 Uhr am Montag fest. Aufgrund einer längeren Abwesenheit konnte er den Tatzeitraum nicht eingrenzen. Es fehlen ein rotes Motorrad der Marke Suzuki mit Pinneberger Kennzeichen mit einem Zeitwert von 6000 Euro. Außerdem mehrere motorbetriebene Geräte in einem Wert von 1800 Euro.

In der Nacht zu Sonntag drangen Einbrecher gewaltsam in ein Einfamilienhaus in Elmshorn ein. Tatort ist die Martin-Niemöller-Straße. Die Täter durchsuchten alle Räume und flüchteten mit Geld sowie Schmuck im Wert von mehreren 100 Euro.

Uetersen: Täter dringen am Wochenende in zwei Geschäfte in der City ein

In Uetersen sind Einbrecher in der Nacht zu Sonnabend in zwei Geschäfte eingedrungen, die sich in der Innenstadt befinden. Betroffen war eine am Großen Sand gelegene Werkstatt sowie ein Friseursalon an der Kuhlenstraße. Den Tatzeitraum gibt die Polizei mit 18.30 Uhr am Freitag bis 9.30 Uhr am Sonnabend an.

In beiden Fällen wendeten die Täter massive Gewalt an, um in die Räumlichkeiten zu gelangen. Ob es einen Zusammenhang zwischen den Taten gibt, wird geprüft. Aus den Räumlichkeiten des Friseursalons wurden Haarpflegeprodukte entwendet. In der Werkstatt gingen die Täter leer aus.

Die Tat in Kummerfeld datiert bereits vom vorigen Donnerstag. Die Einbrecher versuchten zwischen 6 und 16.30 Uhr, mit Brachialgewalt in das an der Dorfstraße gelegene Einfamilienhaus zu gelangen. Dies misslang jedoch, sodass die Täter ohne Beute flüchteten.

Kripo Pinneberg sucht Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben

Die zentrale Ermittlungsstelle für Einbruchsdelikte, angesiedelt bei der Kripo in Pinneberg, ermittelt in allen genannten Fällen. Wer im Umfeld der Tatorte verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet hat, kann sich unter der Telefonnummer 04101/20 20 oder per Mail unter SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de an die Ermittler wenden