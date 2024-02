Hamburg. Die Polizei beobachtet zwei Jugendliche bei einer Straftat und nimmt sie fest. Der Jüngere begeht später eine zweite.

Die Polizei Hamburg hat zwei jugendliche Einbrecher festgenommen – aber damit offenbar keine abschreckende Wirkung erzielt. Wie es in einer Mitteilung am Donnerstag hieß, wurde das Duo im Alter von 15 und 17 Jahren dabei beobachtet, wie es am späten Mittwochabend (14. Februar) die Scheibe eines Kiosks an der Walter-Jungleib-Straße in Schnelsen einschlug und eine Geldkassette mitnahm.

Polizisten nahmen die Jugendlichen daraufhin in Gewahrsam, die Geldkassette wurde später in einem Gebüsch wiedergefunden. Der jüngere der beiden Einbrecher hatte sich an der Hand verletzt und wurde deshalb ins UKE gebracht. Dort habe er sich aber einer Behandlung entzogen und selbstständig entlassen.

Polizei Hamburg: 15-Jähriger raubt nach Kioskeinbruch Taxifahrer aus

Stattdessen stieg er in der Nacht an der Martinistraße in ein Taxi und wollte sich nach Bergedorf fahren lassen. „Der 75-jährige Taxifahrer habe dann kritisch seine Zahlungsfähigkeit hinterfragt, was zu einer verbalen Auseinandersetzung führte. Anschließend habe der 15-Jährige auf den Taxifahrer eingeschlagen und -getreten“, schreibt Polizeisprecherin Nadia Papist.

Dabei soll der 15-Jährige Bargeld „im niedrigen dreistelligen Bereich“ geraubt haben. Eine Fahndung nach ihm blieb erfolglos. Die Ermittlungen, an denen auch die Staatsanwaltschaft beteiligt ist, dauern an.