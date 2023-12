Weihnachtsgeschenke: Kreative Last-minute-Ideen aus Hamburgs Norden

Der Eppendorf-Roman, gute Laune in Streuselform oder die längste Wärmflasche der Stadt – kreative Geschenke aus dem Bezirk.

Eppendorf, Winterhude & Co. Weihnachtsgeschenke: Last-minute-Ideen aus Hamburgs Norden

Hamburg. Die Kunst des Schenkens ist wahrlich eine, denn der Beschenkte sollte sich möglichst wahnsinnig freuen. Der Beschenkte, genau, um diese Person geht es. Damit man den Fehler Nummer eins vermeidet – der da ist, dass man etwas schenkt, was einem selbst richtig gut gefällt –, sollte man sich in den Beschenkten hineinversetzen und dann zum Kauf schreiten.

Unsere Tipps für Weihnachtsgeschenke aus dem Bezirk Hamburg-Nord sind deshalb vielfältig und treffen viele Geschmäcker.

1. Weihnachtsgeschenk aus Hamburg-Alsterdorf: Sensorikseminar in der Brennerei Elmendorf

Ein etwas anderes Geschenk ist ein Gutschein für ein Sensorikseminar aus Alsterdorf. Bei diesem Ereignis, das die Brennerei Elmendorf anbietet, geht es um die Aromen und Geschmäcker von Spirituosen. Geleitet wird das Seminar von Marten Verch, einem ausgebildeten Ökotrophologen, Tee-Tester und Gin-Führer.

Er führt seine Teilnehmer in alle wichtigen Details zu Korn, Gin oder andere Spirituosen ein. Er vermittelt sein Wissen zu Herstellung und Lagerung der besonderen Getränke – und welchen Einfluss schon kleine Details auf den späteren Geschmack, das Aroma und die Farbe der Spirituosen haben können. Am Ende sollen die Teilnehmer ein besseres Gefühl dafür haben. Und damit die Getränke selbst ganz anderes beurteilen und genießen können.

Marten Verch, Sensorikexperte, gibt das Sensorikseminar der Brennerei Elmendorf in Hamburg-Alsterdorf.

Natürlich wird bei dem Seminar auch probiert, was das Zeug hält. Und am Ende gibt es eine Überraschungstüte mit einem sogenannten Nosing-Glas. 98 Euro kostet die Teilnahme, der nächste Termin ist der 11. Februar 2024.

Brennerei Elmendorf, Alsterdorfer Straße 107, Alsterdorf, www.elmendorf.de

2. Geschenkidee aus Hamburg: ein Roman über das Leben in Eppendorf

Rita Fischer lebt seit mehr als 40 Jahren in Eppendorf. Sie kennt sich aus und widmet ihrem Lieblingsort sogar einen Roman: „Sternenweg 17“ heißt ihr Buch über das Zusammenleben in einem Eppendorfer Mehrfamilienhaus.

„Sternenweg 17“ , Rita Fischer, 16 Euro, Kadera Verlag.

Nach außen prachtvolle Jugendstilfassade, innen Stuck und Wände aus Papier, heißt es zu ihrem Buch. Es geht um Garten- und Straßenfeste, Eigentümerversammlungen, Stolpersteine und Flüchtlingskrise, über Liebe und Schmerz, Affären und Tod.

„Sternenweg 17“, Rita Fischer, 16 Euro, Kadera Verlag

3. Geschenkidee aus Winterhude: spielend die Nachbarschaft erkunden

Ein Straßenquartett vom Teepe Sportverlag. So kann man ganz ohne Google Maps die Nachbarschaft erkunden.

Die Weihnachtszeit gilt ja auch als Familienzeit, und wenn der Gesprächsstoff mal ausgehen sollte, könnte diese Idee als Geschenk für beste Kommunikation sorgen: Mit „Eppendorf“, „Eimsbüttel“ und „Winterhude“ hat der Spieleentwickler Jörg Teepe die ersten drei Quartette herausgebracht, in denen jeweils 32 Straßen der Stadtteile verglichen werden.

Kategorien sind höchste Hausnummer, Länge, Geschäfte, Gastronomien, Bäume und Jahr der Benennung. Dabei erfährt man allerlei über sein Viertel. In Winterhude etwa haben zwar die Sierichstraße und die Barmbeker Straße mit jeweils 191 die gleiche Anzahl an Hausnummern – die Barmbeker Straße übertrifft ihre Konkurrentin mit 2065 Metern aber um 50 Meter.

Und am Baumkamp wachsen zwar 69 Bäume, am fünf Meter kürzeren Lattenkamp aber 78. Das Straßenquartett „Winterhude“ aus dem Teepe-Verlag von Spieleentwickler Jörg Teepe kostet etwa 6 Euro und ist in vielen Spielzeugläden im Viertel und online unter https://shop.abendblatt.de erhältlich.

4. Geschenkidee aus Eppendorf: das kuschelige Long Wärmi von Djou Djou

Die längste Wärmflasche der Stadt: Das handgearbeitete Long Wärmi von Djou-Djou gibt es in Eppendorf. Es kann bestickt werden.

Es gab Zeiten, da schmunzelte man nachsichtig über Omis Heizdecke oder ihre wiederverwendbaren Taschenwärmer, doch retro ist in. Und eigentlich war es auch nie out, es sich gemütlich und kuschelig zu machen. Das fanden auch die beiden Freundinnen Nancy Bockelmann und Sandra Trillhaas, die seit über 18 Jahren die Hamburger Manufaktur für personalisierte Geschenke oder kurz Djou-Djou führen – mittlerweile mit Ladenlokal am Lehmweg 34.

Deshalb erfanden sie eine Wärmflasche im XXL-Format, eingenäht in eine teddyfellartige Hülle: der Long Wärmi (59 Euro). Diese fast ein Meter lange Wärmflasche kann umgebunden werden oder um den Nacken gelegt werden, ein langes Band zum Festbinden ist auch dran. Bis zu 6 Stunden wird man mit Wärme versorgt, der Bezug ist waschbar.

Djou-Djou, Lehmweg 34, Hoheluft-Ost, Montag bis Freitag 10 bis 18 Uhr, Sonnabend 11 bis 17 Uhr,www.djou-djou.de.

5. Geschenktipp aus Alsterdorf: Hautpflege von Beyer&Söhne

Für strahlende Gesichter inklusive strahlender Haut könnte ein Geschenk sorgen, das im Heubergredder in Hamburg-Alsterdorf seinen Ursprung hat: In der dort heute noch ansässigen Apotheke kreierte nämlich der Vater von Robby und Nico Beyer für seine Kundinnen die ersten Hautpflegeprodukte. Ohne Schnickschnack, dafür mit Fachwissen. Einige Jahre später stiegen die Söhne mit ein und führen heute erfolgreich die Marke „Beyer und Söhne“.

Ein schönes Versprechen: rundum sorglos. So heißt jedenfalls das Geschenkset mit Hautcreme, Öl und Bodylotion von Beyer & Söhne aus Hamburg-Alsterdorf.

Als Weihnachtsedition bieten die Hamburger Jungs zwei Pakete zum reduzierten Preis an: Das Geschenkset „Boosted X-Mas“ mit zwei Spendern: Vitamin C-Booster für morgens, Retinol für abends, verpackt in einem Leinenkarton für 98,90 Euro. Oder: Das Rundum-sorglos-Paket, hier kann man sein Lieblingsprodukt frei wählen und bekommt dazu ein Squalan-Hautöl und die Bodylotion.

Erhältlich sind die Produkte von Beyer & Söhne in jeder Apotheke oder unter www.beyer-soehne.de

6. Weihnachtsgeschenk aus Eppendorf: Superstreusel für gute Laune

Sie heißen „WichtelWald“, „SchöneBescherung“ und „HerbstGold“ (je 7 Euro) und sind jeweils ein bunter Mix aus Tausenden Zuckerstreuseln in unterschiedlichsten Formen und Farben: die Produkte der Hamburger Marke Superstreusel. Dazu gibt es für die winterliche Bäckerei noch supersüße Zuckerfiguren, Zuckertannen und Zuckerschneekristalle.

Sorgen nicht nur beim Christkind und unterm Weihnachtsbaum für Abwechslung: Die Streuselmixe und Backverzierungen der Hamburger Superstreusel-Schwestern.

Oder Drip, also zuckrigen, farbigen Überzug für Plätzchen und Kuchen für 10 Euro. Aber eigentlich haben die Schwestern Daniela Sichting und Katharina Decker für jede Lebenslage eine streuselige Antwort, nach eigenen Angaben haben die beiden, die 2018 ihr Unternehmen gegründet haben, Konfetti im Blut und wirtschaften nach dem Motto: „Ein Leben ohne Streusel ist möglich, aber sinnlos!“. Der extrovertierte Musiker Ross Anthony ist neuerdings Streusel-, nein, Markenbotschafter der Hamburgerinnen.

Erhältlich sind die Superstreusel unter anderem in der Cucinaria, Straßenbahnring 12 (Hoheluft-Ost), in vielen Budni-Filialen oder unterwww.superstreusel.de.

7. Weihnachtsgeschenk aus dem Bezirk Hamburg-Nord: Gesundheit in Kapselform

Foondiert ist eine Marke der Fountain House GmbH, einem apothekergeführten Unternehmen mit Sitz in Hamburg.

Was wünscht man neben Glück und vielen Geschenken immer? Genau, Gesundheit. Dieses höchste Gut zu bewahren war und ist auch Anliegen der Hamburger Gründerin Natalie Vladi. Die Tochter des bekannten Hamburger Inselmaklers Farhad Vladi ist Apothekerin und arbeitete viele Jahre weltweit bei Pharmaunternehmen.

Als Mutter suchte sie sinnvoll zusammengesetzte und hochwertige Nahrungsergänzungsmittel für ihre Familie. Und fand keine, weshalb sie selbst Rezepturen entwickelte. Daraus entstanden ist die Marke Foondiert mit hübsch designeten Verpackungen und Präparaten zum Schlucken oder Sprühen.

Geschenkideen von Foondiert:

Vegan Support Complex, eine tägliche Kapsel (Inhalt sind 60 Kapseln für 44,95 Euro) liefert die täglich empfohlene Mindestzufuhr der Vitamine B12, D3, K2 und Folsäure sowie Zink, Eisen und Jod.

Für Kinder gibt es das Multivitamin Direktspray mit neun Vitaminen, darunter B6, B12, C und Folat (Spray für 90 Tage kostet 24,95 Euro).

Produkte von Foondiert sind erhältlich in den Reformhaus-Engelhardt-Filialen (Mühlenkamp 15, Eppendorfer Baum 9 oder Winterhuder Marktplatz 16) oder bestellbar in Apotheken sowie online unter www.fondiert.com

8. Geschenkidee aus Alsterdorf: Sauerkraut für unterm Weihnachtsbaum

In der Küche von Alsterfood an der Alsterdorfer Straße wird gekocht: Hier schnippelt, gart und bruzzelt das Team für Kitas, Schulen, Caterings oder Firmen. Doch die Köche kochen auch für weniger Esser, bereits portioniert im Glas.

Wer also Weihnachten in den eigenen vier Wänden dinieren möchte, ohne den Herd anzuschmeißen, freut sich sicher über diese Idee. Gaumenfreuden sind unter anderem hausgemachtes Sauerkraut oder veganes Erdnuss-Kokos-Gemüse-Curry im Glas für 6,40 Euro. „Die perfekte Mahlzeit für alle Feiermäuler – schonend fürs Portemonnaie, schnell in der Vorbereitung, volle Geschmacksentfaltung“, das versprechen die Macher.

Alle Leckereien sind nach Absprache abholbar im Zentrallager (Herlingsburg 16, Eimsbüttel) oder bestellbar unter www.lokl.hamburg.de

9. Geschenkidee aus Hoheluft-Ost: Trinkschokolade in Patisserie-Qualität

Die Patisserie und Konditorei Herr Max verkauft Trinkschokolade für Schlemmermäulchen. „Einmal aufgekocht, bekommt sie eine unwiderstehlich cremige Konsistenz, ein Traum im Mund!“, versprechen die Betreiber. Neben Kakaopulver enthält die Trinkschokolade echte Zartbitter-Kuvertüre, leicht gewürzt mit Zimt, Kardamom und Tonkabohne.

Herr Max, Schulterblatt 12 (Sternschanze) und Hegestraße 44 (Hoheluft-Ost) oder online unterwww.shop-herrmax.de

10. Geschenkidee aus Hamburg-Fuhlsbüttel: Darauf fliegt sicher die ganze Familie

Blick auf die Modellausstellung des Hamburger Flughafens mit Tausenden von Lichtern.

Ohne Frage, den Flughafen kennen die meisten Hamburger und sind von hier schon in ferne Länder gereist. Doch was nur wenige wissen: Schon allein der Airport an sich ist eine Reise wert. Denn hier lockt eine Modellschau-Vorführung große und kleine Flugenthusiasten. Ein Gutschein für einen Ausflug dorthin kann für Freude unter dem Tannenbaum sorgen, Staunen vor Ort ist jedenfalls inbegriffen.

Der Miniatur-Flughafen zeigt sich während der 60 Minuten langen Tour mit echten Funksprüchen und Triebwerksgeräuschen, beweglichen Modellflugzeugen, Signalen und einer Unmenge an bunten Lichtern. Jeweils von Dienstag bis Sonntag, immer um 10 und um 14 Uhr geht es los. Eine vorherige Anmeldung ist nicht notwendig, der Besuch wird für Kinder ab sechs Jahren empfohlen.

Die Preise liegen für Erwachsene bei 6 Euro, Kinder bis 14 Jahre zahlen 4 Euro. Ein Familienticket für zwei Erwachsene und drei Kinder kostet 21 Euro. Die Touren werden nach der Renovierungsphase ab dem 15. Januar 2024 wieder angeboten.

Flughafen Hamburg, Flughafenstraße 1–3, Fuhlsbüttel,www.hamburg-airport.de