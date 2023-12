Weihnachten Hamburg: Keine Lust zu kochen? Das sind die Alternativen

Zu Hause feiern, aber nicht in der Küche stehen: Einige Caterer bieten zum Beispiel Ente to go oder Menü-Boxen an. Eine Übersicht.

Hamburg. Was essen wir Weihnachten? Diese Frage beschäftigt aktuell nicht nur viele Menschen in Hamburg. Klar, es gibt Familientraditionen wie etwa die Gans, die auch viele Restaurants anbieten, den Karpfen oder Würstchen mit Kartoffelsalat. Aber was ist, wenn man Weihnachten nicht kochen, aber zu Hause unter dem geschmückten Baum feiern und essen möchte?

Sich das Essen liefern zu lassen ist in der Regel die einfachste Lösung. Aber Weihnachten ist es gar nicht so leicht, den richtigen Anbieter zu finden. Denn nicht alle Catering-Anbieter haben für die Weihnachtsfeiertage ein Angebot für ihre Kunden.

Weihnachten in Hamburg: Alternative zum Kochen – Catering-Angebote

Das Unternehmen Tafelfreuden, das sich auf eine nachhaltige Produktion spezialisiert hat, bietet beispielsweise zum Fest keinen Catering-Service an. Auch der Caterer Kaiserwetter liefert an den Feiertagen kein Essen. „Wir machen über Weihnachten Betriebsferien“, sagt Geschäftsführer Lennart Mann.

In den vergangenen Jahren habe das Unternehmen bis Heiligabend ausgeliefert. „Vielleicht machen wir das 2024 auch wieder.“ Dieses Jahr allerdings definitiv nicht. Nord Event, ein großer Catering-Anbieter der Stadt, liefert ebenfalls nur bis kurz vor Weihnachten Essen an seine Kunden aus. Genauso wie Timm‘s Partyservice, bei dem am 22. Dezember die Betriebsferien starten.

Das Abendblatt hat sich in Hamburg umgehört und stellt einige Anbieter vor, die „Essen to go“ oder Catering anbieten:

Weihnachten in Hamburg: Nimmersatt Catering bietet zwei spezielle Boxen

Bei Nimmersatt Catering aus Lurup starten am 23. Dezember die Betriebsferien. Dennoch plant das Unternehmen, viele Hamburger mit Essen für das Weihnachtsfest zu versorgen. „Wir gehen davon aus, dass viele unserer Privatkunden zum 23. Dezember bestellen, das Essen kühl lagern und am 24. Dezember verspeisen werden“, sagt Geschäftsführer Marco Jehle.

Nimmersatt bietet zwei verschiedene weihnachtliche Catering-Angebote – allerdings nur bis zum 23. Dezember.

Foto: Nimmersatt Catering

Kreiert wurden zwei weihnachtliche Boxen: das „Christmas Fingerfood“ mit 70 Teilen, darunter Satéspieße, kleine Wraps und weihnachtliche Antipasti-Spieße. Die Kosten für die Box belaufen sich auf 179 Euro. Zudem gibt es das „Holly Jolly Quiche Trio“ mit 24 kleinen Quiches mit Ziegenkäse, Serrano, Cranberrys oder Rotkohl und Ente. Dieses Paket kostet 79 Euro. Das Praktische bei Nimmersatt: Es kann auch recht spontan gebucht werden. Nimmersatt liefert das Essen dann kostenlos nach Hause. Weitere Infos: www.catering-nimmersatt.de

Weihnachten in Hamburg: Die Küchenfreunde aus Hoheluft-Ost bieten Gans, Ente und Co.

Das Team der Küchenfreunde aus Hoheluft-Ost hat Gans, Ente und den klassischen Festtagsbraten im Angebot. Bis zum 24. Dezember können die Gerichte selbst abgeholt oder geliefert werden. Der Gänsebraten für vier Personen inklusive hausgemachtem Apfelrotkohl, Dattelkernklößen, Kartoffeln, Semmelbröselschmelze, Butter und frischer Petersilie kostet 232,50 Euro. Den Entenbraten für zwei Personen mit Beilagen gibt es für 87,50 Euro. Der Rinderbraten kostet für vier Personen 225 Euro inklusive der Beilagen.

Außerdem bei den Küchenfreunden im Angebot: das Chateaubriand für zwei Personen mit Ofengemüse und einem getrüffelten Heidekartoffelgratin. Kosten: 95 Euro für zwei Personen. Ganz wichtig: Die letzte Bestellung ist bis zum 22. Dezember möglich. Die Mitarbeiter freuen sich allerdings über eine frühzeitige Bestellung, da die Küchenfreunde bis zum 22. Dezember vermutlich bereits ausverkauft sind, heißt es. Abgeholt werden kann der Weihnachtsbraten bis zum 24. Dezember um 12 Uhr.

Weihnachten Hamburg: Brunckhorst Catering aus Stellingen bietet auch „Gans to go“

Beköstigung bietet Weihnachten auch Brunckhorst Catering aus Stellingen an. Für die Feier zu Hause haben Kunden die Wahl zwischen Menü- und Eventkochboxen. Bestellt werden können diese online noch bis zum 17. Dezember. Ausgeliefert werden sie bis zum 23. Dezember. „Die Boxen sind gekühlt und die Speisen vakuumiert. Daher ist die Zubereitung am 24. Dezember und den darauffolgenden Feiertagen kein Problem“, sagt Thies Bunkenburg, Geschäftsführer des Catering-Unternehmens.

Zu Hause muss das Essen dann allerdings noch zu Ende zubereitet werden. Wer dabei Hilfe benötigt, kann auf Videos der Köche von Brunckhorst Catering zurückgreifen. Pro Person kostet die klassische Kochbox 37,50 Euro. Sie beinhaltet ein Drei-Gänge-Menü, das es auch als vegetarische oder vegane Variante gibt.

Exklusiver und teurer sind die Gourmet-Boxen. Die Heimatküche Kochbox-Gourmet (ab vier Personen) kostet pro Person 72,50 Euro. Der Kunde erhält ein Vier-Gänge-Menü geliefert, bestehend aus zehn unterschiedlichen Speisen. Brunckhorst Catering hat auch eine Küche in der Hamburger Innenstadt. Wer vorbestellt, kann dort Gans to go (Brust und Keule, Rotkohl und Klöße) bekommen. 23,50 Euro kostet die Portion, die letzte Abholmöglichkeit ist der 22. Dezember. Weitere Infos unter www.brunckhorst-catering.de.

Weihnachten: Kochfabrik – Festmahl am 23. oder 25. Dezember abholen

Bei der Kochfabrik aus Prisdorf (Schleswig-Holstein) gibt es Weihnachten die klassische Ente to go – mit Rotkohl, Klößen, Rosenkohl und einer dunklen Sauce. Pro Person berechnet das Catering-Unternehmen 38 Euro. Kunden können ihr Festtagsessen am 23. und 25. Dezember jeweils zwischen 10 und 12 Uhr im Restaurant Goldschätzchen (Peiner Hof 7) abholen. Bestellt werden kann noch bis zum 17. Dezember – telefonisch unter 04101/ 601 09 21 oder über die Website www.goldschaetzchen.com.

Das Restaurant Goldschätzchen in Prisdorf bietet Ente to go an.

Foto: Kochfabrik

Weihnachten: Catering – Gutsküche bietet das Rundum-sorglos-Paket mit Bio-Gans

Die Bio-Gans in der Kiste hat der Hamburger Koch Matthias Gfrörer im Angebot. Bereits seit vielen Jahren bietet er seinen Kunden die Weihnachtsgans im Rundum-sorglos-Paket an. Dazu gehören eine große Freiland-Bio-Gans (circa 5,5 Kilogramm schwer), Festtagssauce, Rotkohl, Rosenkohl, zweierlei Knödel und einer Flasche Wein.

Der Hamburger Koch Matthias Gfrörer und seine Bio-Gänse. Zubereitet werden sie in der Gutsküche in Wulksfelde.

Foto: sven schomburg / Sven Schomburg

Die Gans in der Kiste kostet bei der Gutsküche aus Tangstedt (Schleswig-Holstein) 225 Euro, dazu berechnet Gfrörer 20 Euro pro Person für die Beilagen. Die Gutsküche bereitet auch für die Feiertage die Kisten vor. Abgeholt werden kann die Gans am 24. Dezember zwischen 10 und 12 Uhr. Weitere Informationen unter: https://gutskueche.de/bio-gaense/.