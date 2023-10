Alle Farben: DJ überrascht bei Minikonzert in Hamburg mit neuem Song

Hamburg. DJ Alle Farben machte beim Minikonzert in der Hamburger Innenstadt seinem Namen alle Ehre. Im knallbunten Hemd versuchte der Musiker, den Norddeutschen in einer 30-minütigen Mittagspause beim Gratiskonzert von Radio Hamburg einzuheizen. Keine leichte Aufgabe, doch der Berliner Musiker gab alles.

Und so verwandelte sich die kleine Terrasse am Brunnen auf der Mönckebergstraße mal eben in eine Tanzfläche. Kräftige Beats hallten durch die Einkaufsstraße. Zu den eigens angereisten Fans gesellten sich so auch viele, die zufällig vorbeikamen. Am Ende waren es wohl etwa 80 Zuhörer, die sich das Minikonzert anhörten – und auch eine Premiere miterleben konnten.

DJ Alle Farben überrascht bei Minikonzert in Hamburg mit neuem Song

Denn noch vor der Veröffentlichung am 20. Oktober spielte DJ Alle Farben, mit bürgerlichem Namen Frans Zimmer, seinen neuen Song erstmals in Hamburg. Nach seinen Hits wie „Alright“, „Please Tell Rosie“ oder „Running Back To You“ soll es nun mit „Could you believe“ nach oben in den Charts gehen. In Hamburg kam der neue Song offenbar gut an.

Konzert DJ Alle Farben

Seit 2009 macht der 38 Jahre alte Berliner Musik, zuerst unter dem Künstlernamen „Hundert Farben“, später als „Alle Farben“. Der Durchbruch gelang ihm 2012 beim Electro Swing Club Open Air, als er vor rund 30.000 Besuchern auf dem ehemaligen Flughafen Tempelhof in Berlin spielte. Im Jahr 2014 folgte sein erstes Album „Synesthesia“. Mittlerweile ist der DJ international bekannt und legte bereits in New York, Bangkok, Paris, Zürich, Beirut und Kuala Lumpur auf.

Mehr zum Thema

Newsletter von der Chefredaktion Melden Sie sich jetzt zum kostenlosen täglichen Newsletter der Chefredaktion an E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Bei der besonderen Mittagspause vor dem Mönckebergbrunnen traten bereits Tom Gregory, Leony und Michael Schulte auf. „Die musikalische Mittagspause ist unsere kreative Antwort auf den hektischen Alltag“, sagt Radio-Hamburg-Programmleiter Niklas Naujok.