Restaurant Hamburg: Diese 3 Lokale servieren das „gesündeste Essen“

Dieses Restaurant, das zu einem Hotel in der HafenCity gehört, kommt bei Gästen, die gesundes Essen schätzen, sehr gut an.

Hamburg. Es ist jedes Jahr der am häufigsten gefasste Neujahrsvorsatz: sich gesünder zu ernähren.57 Prozent der Deutschen nehmen sich das vor. Und immerhin 40 Prozent haben sich einer aktuellen Studie zufolge dazu entschlossen, in diesem Januar nur vegetarisch oder sogar vegan zu essen.

Passend dazu hat die Reservierungsplattform OpenTable jetzt auf der Basis von 490.000 Gästebewertungen ein bundesweites Ranking der Top-50-Restaurants, die besonders gesunde Gerichte auf ihren Speisekarten anbieten, veröffentlicht. Zu den beliebtesten Lokalen dieser Kategorie gehören auch drei Hamburger Restaurants sowie acht in Schleswig-Holstein.

Restaurant in Hamburg: Lokale aus HafenCity, Winterhude und Eimsbüttel empfohlen

In Hamburg kommt das Restaurant Neni, beheimatet im Hotel 25hours/Altes Hafenamt in der HafenCity, bei den Gästen sehr gut an. „Neni“ steht für die Anfangsbuchstaben von Nuriel, Elior, Nadiv und Ilan, den vier Söhnen der israelischen Star-Köchin Haya Molcho, die mittlerweile 13 Restaurants in ganz Europa betreibt. Unter anderem als Gastjurorin in der quotenstarken TV-Show „The Taste“ hat die Spitzenköchin die sogenannte levantinische Küche auch hierzulande bekannt gemacht.

Das Restaurant Neni im 25hours-Hotel in der HafenCity gehört laut Ranking zu den gesündesten Lokalen in Hamburg.

Foto: Stephan Lemke

Zu den Klassikern im Neni zählen verschiedene Hummus-Sorten mit hausgebackenem Pitabrot, Falafel oder auch Rote-Bete-Harissa-Suppe mit fermentiertem Spitzkohl. Typisch für diese ostmediterrane Küche ist das Konzept des Teilens: Mehrere Gäste genießen gemeinsam die sogenannten Mezze.

Israelische Küche des Restaurants Mirou ist bei Gästen gefragt

„Moderne israelische Küche“ serviert ebenfalls das Restaurant Mirou am Mühlenkamp, das von den Gästen sehr gute Noten erhalten hat – auch wegen der Auswahl an veganen Gerichten und der Kinderkarte. Mittags gibt es unter anderem eine Fitness-Bowl mit geröstetem Blumenkohl oder auch ein Tel Aviv Sandwich mit Aubergine, abends steht unter anderem Shakshuka, das israelische Nationalgericht aus der Gusspfanne, mit Tomaten, Spitzpaprika und Kichererbsen auf der Karte. Es kann um Baharat Köftespieße (Bio-Rinderhackfleisch) oder Schawarma Hähnchenspieße ergänzt werden.

Newsletter von der Chefredaktion Melden Sie sich jetzt zum kostenlosen täglichen Newsletter der Chefredaktion an E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mehr zum Thema

Als drittes Lokal wird für gesunde Küche Momo Ramen an der Margarethenstraße empfohlen. Das Restaurant nahe der Weidenallee in Eimsbüttel setzt auf japanische Klassiker wie Nudelsuppe und auf die sogenannten Gyoza-Teigtaschen, entweder gefüllt mit Gemüse oder Hähnchenfleisch.

Ranking: Acht Restaurants aus Schleswig-Holstein sind dabei

Aus Schleswig-Holstein haben es gleich acht Restaurants unter die bundesweiten Top 50 geschafft: Empfohlen werden das Lokal Alex Kitchen in Husum, die Restaurants Auntie Clara und Dii:ke (im Beach Motel) in Sankt Peter-Ording, die Restaurants Banmaai und Lagom in Kiel sowie das Tamatsu in Büsum.

Auch das Restaurant Fangfrisch in Lübeck wird genannt. Besonders beliebt ist darüber hinaus das Bio-Restaurant Hofküche Backensholz in Oster-Ohrstedt, das ab Ostern mit einem neuen Gastrokonzept (geplant sind unter anderem Spargel-, Fondue- und Käseabende) wiedereröffnet. Ein großer Abenteuer-Bauernhof-Spielplatz soll die kleinen Gäste locken. Die großen Gäste können in der hofeigenen Käserei auf den Geschmack kommen, denn die Spezialitäten von diesem Hof in Nordfriesland gewinnen regelmäßig internationale Preise.