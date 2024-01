Nordsee: Hamburger Beach-Motel-Gründer plant neues Hotel – mit besonderem Konzept

Bekannter Hamburger Hotelier setzt mit dem Friesland auf luxuriöse Apartments direkt am Wasser. Was Besucher dort erwartet.

So wird das neue Hotel Friesland in Wilhelmshaven an der Nordsee aussehen. Die Eröffnung ist für Frühjahr 2026 geplant.

Wilhelmshaven. Mit seinen Hotels im Surferstil kam der ganz große Erfolg. Nun expandiert der Gründer der beliebten Beach Motels und Bretterbuden in Heiligenhafen und in St. Peter-Ording, der Hamburger Jens Sroka – und lässt ein neues Hotel an der Nordsee bauen.

Friesland heißt das Hotelapartment-Projekt im niedersächsischen Wilhelmshaven. Auf der idyllischen Schleuseninsel wird das moderne Aparthotel entstehen, Baubeginn ist noch in diesem Jahr. Zuletzt hatte Sroka, Geschäftsführer der Heimathafen-Hotels mit Sitz in Hamburg, das Hotelprojekt Villa Viva im Münzviertel zwischen Hauptbahnhof und Deichtorhallen mit Benjamin Adrion von Viva con Agua eröffnet.

Nordsee: Das neue Hotel entsteht zwischen historischen Marine-Lagerhäusern

Nun geht es wieder an die Nordsee, dort wo vor rund 17 Jahren alles mit dem Strandgut Resort in St. Peter-Ording begann. Jens Sroka legt Wert auf eine gute Lage, und so befinden sich seine Hotels in Büsum, St. Peter-Ording oder in Heiligenhafen in unmittelbarer Nähe zur Küste. „Die Gäste sollen in wenigen Schritten direkt am Wasser sein.“

Jens Sroka, Geschäftsführer der Heimathafen-Hotels in Hamburg, hat 2022 eine weitere Bretterbude in Büsum eröffnet (siehe Foto). Sein neuestes Projekt ist das Aparthotel Friesland an der Nordsee in Niedersachsen.

Foto: Michael Rauhe / Michael Rauhe / FUNKE Foto Services

Das Friesland entsteht in zwei historischen und denkmalgeschützten Marine-Lagerhäusern, die im Ersten Weltkrieg als Minenlager errichtet worden sind. Dabei bleiben die alten Marine-Lager natürlich erhalten. Lediglich zwischen den beiden Gebäuden entsteht ein Neubau, der die Häuser miteinander verbindet und einen Mix aus Alt und Neu ermöglicht.

Hotel mit 78 Apartments liegt zwischen Jadebusen, Hafen und Binnensee

„Wir nutzen den genialen Standort zwischen Jadebusen, Hafen und Binnensee und machen aus zwei über 100 Jahre alten, denkmalgeschützten Lagerhäusern durch eine moderne Verbindung eine Einheit“, so Jens Sroka, der im Hamburger Stadtteil Hohenfelde lebt. Das neue Hotel wird einen „traumhaften 360-Grad-Wasserblick und modernsten Wohnkomfort bieten“.

Schick, modern und auch ein wenig luxuriös sollen die Apartments im neuen Hotel „Friesland“ an der niedersächsischen Nordsee sein. Eröffnung: Frühjahr 2026.

Foto: Heimathafen Hotels

Die 78 Hotelapartments werden über einen Schlaf- und Wohnbereich sowie eine Küche verfügen, bodentiefe Fenster haben und mit hochwertigem Mobiliar ausgestattet sein. Den Gästen stehen acht unterschiedliche Kategorien mit Einheiten zwischen 50 und 125 Quadratmetern zur Verfügung. Einige bieten Besonderheiten wie das Wohnen auf zwei Ebenen oder eine integrierte Sauna im Apartment.

Nordsee: In zwei Jahren soll das neue Friesland in Wilhelmshaven eröffnen

Neben den Apartments sind ebenfalls ein Restaurant sowie eine Bar geplant. Für den nötigen Entspannungsfaktor soll der SPA-Bereich mit Indoor- und Outdoorpool, zwei verschiedenen Saunen und einem Dampfbad sowie Wellnessanwendungen, die je nach Bedarf dazugebucht werden können, sorgen.

Das besondere Konzept: Die 78 Hotelapartments stehen ab sofort zum Verkauf und können bei Interesse zur Teilnutzung erworben werden.

Foto: Heimathafen Hotels

Apartmenteigentümer haben die Möglichkeit, die kleine Ferienwohnung bis zu sechs Wochen im Jahr zu nutzen – die restliche Zeit läuft die Vermietung, die Vermarktung, sowie der Betrieb über die Heimathafen-Hotels. Das rund 43-Millionen-Euro-Projekt wird sich teilweise durch den Verkauf von Apartments refinanzieren.

Die Eröffnung ist für das Frühjahr 2026 vorgesehen.