Restaurant Hamburg „Eat the Film“: Neue Gastro-Idee startet in Eimsbüttel durch

Eat the Film: Yvonne Junior und ihr Sohn Dragan Selimovic bilden als Gründer das Kern-Team des Restaurants, das zum Film das passende Menü serviert.

In dem neuen Restaurant stehen Kino-Hits und passende Menüs auf dem Programm. Was die Gäste in dem lauschigen Lokal erwartet.