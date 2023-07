Falstaff: "Weltklasse!" – Das sind die 10 besten Cocktailbars in Hamburg

Eine Cocktailbar in der Nähe finden Hamburger bei dem großen Angebot der Hansestadt sicher schnell. Doch welche Bar schafft es in die Top Ten des Gourmetmagazins „Falstaff“?

Hamburg. Cocktail- und Longdrink-Fans haben es in Hamburg nicht leicht: Die Auswahl an Bars ist riesig. Doch welche überzeugen nicht nur mit leckeren Drinks, sondern auch einer großen Auswahl und stilvoller Atmosphäre? Das hat das Genuss- und Gourmetmagazin „Falstaff“ jetzt getestet und die zehn besten Cocktailbars in Hamburg gekürt.

In die Bewertung, bei der eine Höchstzahl von insgesamt 100 Punkten möglich war, flossen die Kriterien Drinks, Ambiente, Service und Sortiment in abfallender Gewichtung ein.

Cocktailbar in Hamburg: „Falstaff“ testet und kürt die Top Ten

An die Spitze des Rankings schaffte es mit 96 Punkten die Puzzle Bar in der HafenCity. „Die schicke Bar mit dem langen Tresen ist ein wahrer Cocktailtempel in exklusiver Lage im 15. Stock des Campus Towers“, so das Gourmetmagazin. Chef Dennis Ilies, der die Bar 2020 gemeinsam mit Spitzenkoch Kevin Fehling eröffnete, sei „ein talentierter Bartender und Mixologe“. Er interpretiere Klassiker darüber hinaus auf seine eigene Art.

Für hungrige Gäste gibt es zudem eine Auswahl an kalten und warmen Speisen. Insgesamt „weltklasse“, findet „Falstaff“. Auch das Magazin „Rolling Pin“ ist Fan der Bar und verlieh ihr 2021 den Titel „Bar des Jahres“.

Die Puzzle Bar von Kevin Fehling schaffte es im „Falstaff"-Ranking der Hamburger Cocktailbars auf den ersten Platz.

Hamburger Bar Le Lion schrieb „Cocktailgeschichte“

Mit nur einem Punkt weniger im Endergebnis verfehlt die Nobelbar Le Lion in der Hamburger Innenstadt nur knapp den ersten Platz. Inhaber Jörg Meyer habe mit seinem Gin Basil Smash „Cocktailgeschichte geschrieben“, heißt es in der Bewertung.

Außerdem „kommen hier exquisite Klassiker und Eigenkreationen ins Glas, aber auch Rum- und Champagnerdrinks“, so „Falstaff“. Gäste sollten wissen: Jörg Meyer will die Barzahlung im Le Lion künftig abschaffen. Mit dieser Entscheidung sorgte er kürzlich für gemischte Reaktionen.

So sieht der Gin Basil Smash der Hamburger Bar Le Lion aus.

Auch der „hanseatische Klassiker“, die Hotelbar im Vier Jahreszeiten an der Binnenalster, wird von „Falstaff“ mit 95 Punkten bewertet. „Viel Platz ist hier nicht, doch ein Abstecher lohnt immer.“ Dabei bieten die 70 verschiedenen Whiskey-Sorten und knapp 25 Gins eine große Auswahl. Besonders ist auch: Das Rauchen von Zigarren und Zigaretten ist hier erlaubt.

„Legendäre Cocktails“ trinken Gäste in der Hotelbar des The George

Die Hotelbar des The George ist laut „Falstaff“ „very British“ und schafft es mit 94 Punkten auf den vierten Platz. Die Longdrinks und hausgemachten Cocktails seien legendär. Dazu gibt es warme und kalte Speisen wie gegrillte Garnele oder ein Club-Sandwich. Regelmäßig wird hier Live-Musik gespielt.

Die gleiche Punktzahl erhält auch die Bar Christiansen’s auf dem Hamburger Kiez. Dafür sorgt vor allem Uwe Christiansen selbst. Der Besitzer ist nicht nur Barkeeper, sondern auch Filmdarsteller, Buchautor und Moderator – und ein „kompetenter Berater in seiner Bar“, findet das Genussmagazin. „Auch wer sich in der Barszene auskennt, erfährt von Uwe noch Neues und bekommt einen coolen Drink gemixt, der einen ins Staunen versetzt.“ Besonders gefallen hat den „Falstaff“-Testern das Sortiment, dafür gibt es volle Punktzahl.

Bar Noir überzeugt mit besonderem Ambiente

Die Bar Noir des Hotels Tortue in der Hamburger City überzeugt ebenfalls mit 94 von 100 möglichen Punkten. Hier besticht besonders das „chic gestylte“ Ambiente – das führt zu 20 von 20 Punkten in dieser Kategorie.

Das Magazin empfiehlt: „Die Champagner-Auswahl bietet einen guten Einstieg, nicht verpassen sollte man die Jin-Gui-Signatures wie Shiso Smash.“ Für warme und kalte Speisen ist ebenfalls gesorgt – und einen Außenbereich gibt es auch.

Zwei Cocktailbars auf St. Pauli im Ranking dabei

„Ohne Tequila oder Mezcal geht hier gar nichts“: Gemeint ist den The Chug Club auf St. Pauli. Dafür gibt es vom Gourmetmagazin 93 Punkte. Hier hat man sich auf „Chugs“ spezialisiert, was übersetzt so viel bedeutet wie „ein Drink, den man in einem Zug austrinken kann“. So können sich experimentierfreudige Gäste mit wenigen Schlucken durch die Karte testen. Auf dieser stehen auch kalte Speisen.

Im Ranking direkt dahinter liegt das nur einen Kilometer entfernte Clockers an der Paul-Roosen-Straße. „Neben den Klassikern und einer grandiosen Auswahl an Gins kommen hier auch exklusive Spirituosen aus eigener Herstellung in die Gläser“, so das Magazin und gibt dafür eine Gesamtbewertung von 92 Punkten. Besonders hervorzuheben sei das Gin-Tasting: „Unbedingt buchen!“

Die Top Ten der Cocktailbars in Hamburg:

Puzzle Bar (96 von 100 Punkten) Le Lion (95 Punkte) Hotelbar im Vier Jahreszeiten (95 Punkte) Hotelbar im The George (94 Punkte) Bar Christiansen’s (94 Punkte) Bar Noir im Hotel Tortue (94 Punkte) The Chug Club (93 Punkte) Clockers (92 Punkte) Drilling (92 Punkte) Fontenay Bar (92 Punkte)

Die gleiche Punktzahl erhält das Drilling in Altona, das Café, Bar und Destille in einem ist. Inhaber Thorsten Frerichs lege nicht nur Wert auf das Angebot von „unzweifelhaften Qualitätsprodukten“, sondern auch auf perfekte handwerkliche Zubereitung – egal ob Kaffee, Cocktail oder Drink! „Klingt gut und ist gut!“, findet „Falstaff“.

Cocktail trinken in Hamburg – in der Fontenay Bar mit Alsterblick

Eine weitere Hotelbar schafft es unter die Top Ten: die Fontenay Bar des gleichnamigen Luxushotels. „Nicht nur die Aussicht über die Alster ist grandios, auch das Angebot an Drinks lässt nichts zu wünschen übrig“, heißt es in der Bewertung. „Hamburg pur!“

Blick in die Fontenay Bar an der Hamburger Außenalster

Gäste dürfen sich außerdem über warme Speisen, eine einladende Dachterrasse und regelmäßige Live-Musik freuen. Tipps des Gourmetmagazins: die Drinks „Horse’s Neck“ und „Lime Flake“.