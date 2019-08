Hamburg. Heute trägt Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) beim Christopher Street Day (CSD) weder Anzug noch Krawatte – sondern rosa Hemd zur Freizeithose. Gemeinsam mit der Zweiten Bürgermeisterin Katharina Fegebank (Grüne) führt er die Hamburger CSD-Demo an. Insgesamt bahnen sich 25 Trucks, 27 Fußgängergruppen sowie zahlreiche weitere Lkw und Pkw ihren Weg durch die Innenstadt.

Kurz vor Beginn der Parade sagt Teschentscher: „Wir sind eine tolerante und weltoffene Stadt. Diese Vielfalt ist unsere Stärke“. Dann setzt sich die Demo um 12.35 Uhr in St. Georg in Bewegung. Auch andere Senatskollegen waren dabei. Gesehen: Sozialsenatorin Melanie Leonhard (SPD) mit Strohhut und Justizsenator Till Steffen (Grüne), außerdem Johannes Kahrs (SPD), Farid Müller (Grüne), Dirk Kienscherf (SPD), Anna Gallina (Grüne), Falko Droßmann (SPD).

Plötzlich Feuer und Qualm auf einem der Wagen

Rauch über der Langen Reihe. Beim #CSD in #Hamburg ist ein Wagen in Brand geraten. pic.twitter.com/flZJzzKBUw — Marcel Stober (@stober_stoebert) August 3, 2019

Gegen 13.25 Uhr ein Schockmoment: Auf einem der Wagen bricht plötzlich Feuer aus. Qualm vernebelt die Lange Reihe. Nach ersten Erkenntnissen hatte ein überhitztes Stromaggregat die Dekoratin des Lkw in Brand gesetzt. Feuerwehr und Polizei rücken wegen der Großveranstaltung mit zahlreichen Einsatzkräften an. Die Demo wird gestoppt.

Als die Feuerwehr eintrifft, versuchen Demo-Teilnehmer bereits mit Pulverlöschern, die Flammen zu ersticken. Die Feuerwehr setzt zusätzlich Schaum und Wasser ein. So gelingt es schnell, Schlimmeres zu verhindern. Zwei Demo-Teilnehmer werden mit Verdacht auf Rauchvergiftungen in Krankenhäuser eingeliefert. Zwei weitere Leichtverletzte bleiben vor Ort. Der Einsatz dauert etwa eine Stunde.

CSD: Es geht um Politik und Spaß

Als sich die Parade wieder in Bewegung setzt, feiert auch Michael Jehle aus Hannover mit seinen Freunden weiter. Während der Bürgermeister die Parade startet, zieht er sich ein paar Meter weiter um die Ecke noch ein Harness über, ein Herren-Geschirr aus Leder. Das sei kein Fetisch, sagt er und lacht. "Trotz der wichtigen politischen Botschaft geht es auch um den Spaß", so der Angestellte aus Hannover. "Die vergangenen Jahre haben wir viel erreicht, aber die Akzeptanz ist nicht bei allen angekommen. Gerade mit Hinblick auf Parteien wie die AfD ist es umso wichtiger, Flagge zu zeigen."

Deshalb ist auch Stephanie Hillmann mit ihrer Freundin Maren zur Parade gekommen. Die beiden sind seit 15 Jahren ein Paar. Lange haben sie in Langenhorn gewohnt, doch dort fühlten sie sich nicht wohl, immer wieder gab es Sprüche und Blicke. Das sei in Altona anders. Überhaupt sind die Menschen in Hamburg meistens offen und tolerant – abgesehen von einigen Stadtteilen vielleicht. An ein Erlebnis erinnert sich Stephanie Hillmann noch: "Als ich einmal aus der S-Bahn auf dem Weg nach Hause war, haben mich angetrunkene Jugendliche bepöbelt", sagt sie. Normalerweise reagiert die 53-Jährige darauf, aber bei den Jugendlichen hat sie es lieber gelassen.

CSD-Parade: Mehr als 200.000 Teilnehmer erwartet

Sie trägt ein T-Shirt mit dem Airbus-Logo darauf. "Bei uns in der Firma gibt es keine Konflikte", sagt sie. Es sei in Unternehmen wichtig, wie der Chef oder die Chefin mit dieser Situation umgehe. "Wenn der Chef es akzeptiert, dann müssen sich alle fügen", sagt sie. Ihr jüngerer Kollege Kay Jeschonneck, 24, hatte sein Coming Out noch nicht. In der jetzigen Abteilung gäbe es einige sehr konservative Kollegen. "Da lasse ich es nicht drauf ankommen'", sagt er.

Zum Abschluss der Pride Week werden bei der Christopher-Street-Day-Demo heute mehr als 200.000 Teilnehmer erwartet. Damit würde man den Teilnehmerrekord aus dem vergangenen Jahr sogar noch überbieten, wie der Veranstalter mitteilte.

"Wir haben in diesem Jahr so viele Anmeldungen wie noch nie zuvor. Das ist ein ermutigendes Zeichen", sagte Stefan Mielchen, der erste Vorsitzende des Vereins Hamburg Pride.

CSD-Motto: Grundsätzlich gleich – für eine bessere Verfassung

Erstmalig dabei ist in diesem Jahr auch der Deutsche Gewerkschaftsbund Hamburg (DGB HH), der sich mit einem eigenen Wagen an der Parade beteiligt. "Gewerkschaften stehen für Vielfalt und Solidarität. Wir wollen eine Gesellschaft ohne Diskriminierung, sei es am Arbeitsplatz oder auf der Straße", sagt Hamburgs DGB-Vorsitzende Katja Karger.

Die Demonstration steht in diesem Jahr unter dem Motto "Grundsätzlich gleich – für eine bessere Verfassung". Gefordert wird vor allem, dass die sexuelle Orientierung und die geschlechtliche Identität in das Diskriminierungsverbot (Art. 3) im Grundgesetz aufgenommen werden.