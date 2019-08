Hamburg. Fröhlich, fantasievoll, bunt: Am Wochenende werden wieder zig Regenbogen-Flaggen rund um die Alster geschwenkt, wenn die CSD-Parade unter dem Motto "Grundsätzlich gleich – Für eine bessere Verfassung" am Sonnabend durch die Hamburger Innenstadt zieht. Die Demonstration am Christopher Street Day ist der Höhepunkt des Straßenfestes und der Pride Week. Der Veranstalter erwartet mehr als 200.000 Besucher. Stargast auf der CSD-Bühne am Jungfernstieg ist Spice-Girl Melanie C.

Die CSD-Parade startet um 12 Uhr in der Langen Reihe/Ecke Schmilinskystraße. Anschließend ziehen die Teilnehmer – viele bunt kostümiert – begleitet von zahlreichen Trucks durch die Mönckebergstraße, Spitalerstraße über die Lombardsbrücke bis zum Jungfernstieg. Mit der Demo und dem CSD-Straßenfest an der Binnenalster, das bereits am Freitagabend beginnt, sind auch einige Straßensperrungen verbunden.

Sperrungen während des CSD

Von Freitag (19 Uhr) bis Montag (6.30 Uhr):

Jungfernstieg zwischen Neuer Jungfernstieg und Ballindamm (auch für Busse und Taxis)

Neuer Wall auf Höhe Jungfernstieg

Umkehrung der Einbahnstraßenregelung in der Poststraße im Teilstück zwischen Große Bleichen und Neuer Wall

Ballindamm von Brandsende bis Jungfernstieg

Große Bleichen auf Höhe Jungfernstieg

In den Straßen Raboisen und Ferdinandstraße wird die Fahrtrichtung von beiden Einbahnstraßenregelungen umgedreht.

Die Route des Christopher Street Day 2019.

Foto: Hamburg Pride e.v.

Sonnabend von 12 bis circa 17 Uhr:

Die Paradenstrecke: Lange Reihe – Kirchenallee – Ernst-Merck-Straße – Steintorwall – Steinstraße – Speersort – Schmiedestraße – Mönckebergstraße – Steintorwall – Glockengießerwall – Ferdinandstor – Lombardsbrücke –

Neuer Jungfernstieg – Jungfernstieg – Gänsemarkt

Das Hotel Vier Jahreszeiten ist während der Parade ab etwa 14 Uhr eingeschränkt erreichbar

Anwohnerbereiche entlang der Marschstrecke können ab etwa 12 Uhr für die Dauer der Parade nicht mit Autos angefahren werden. Nach der Durchfahrt des letzten Paradenfahrzeuges und anschließender Straßenreinigung werden Teilbereiche abschnittweise wieder freigegeben.

Der Lageplan des CSD ab der Binnenalster.

Foto: Hamburg Pride e.V.

Hamburg erwartet am Wochenende schönes Sommerwetter

Auch ein besonders beliebter Gast beehrt den Christopher Street Day 2019: die Sonne. Während es am Freitag nachmittags noch mal Schauer oder auch Gewitter geben kann, zeigen sich der Sonnabend und Sonntag äußerst freundlich. "Wir erwarten einen Sonne-Wolken-Mix bei angenehmen Temperaturen bis 26 Grad", sagt der Meteorologe Dominik Jung von wetter.net. "Also typisch mitteleuropäisches Sommerwetter."

Das schöne Wetter bietet also beste Voraussetzungen für Unternehmungen im Freien – und von diesen Veranstaltungen hat Hamburg an diesem Wochenende einige zu bieten.

Hamburger Autor Till Raether liest auf Magellan-Terrassen

Der Autor Till Raether

Foto: HA

Einen passenderen Ort könnte es für eine Lesung mit Till Raether wohl kaum geben – immerhin spielen die Krimis des Hamburger Autors und Journalisten zum Teil in der HafenCity. Auf den Magellan-Terrassen stellen Autoren am Sonntag von 17 bis 19 Uhr bei der Lesebühne "Hamburger Ziegel" ihre neuen Werke vor. Einer von ihnen ist Till Raether. Die Veranstaltung ist kostenlos.

Viel HipHop beim Spektrum Festival in Wilhelmsburg

Wer musikalisch in die Vielfalt der aktuellen HipHop-Szene eintauchen möchte, ist am Sonnabend in Wilhelmsburg genau richtig. Das Spektrum Festival am Reiherstieg ist eine Plattform für verschiedene Künstler der nationalen und internationalen Rap- und Beatszene. Besucher des Ein-Tages-Festivals erwartet eine "Momentaufnahme der Beatkultur", wie die Veranstalter es nennen. Zum Line-Up gehören unter anderem Trettmann, Luciano, Nate57 und Haze. Karten ab 35 Euro.

Basketball mit Dunking-Contest mitten auf dem Kiez

Erneut steigt die Deutsche Meisterschaft im 3×3-Basketball mitten auf dem Kiez (Archivbild).

Foto: picture alliance / Markus Tischler/dpa

Auf dem Spielbudenplatz geht es am Wochenende sportlich zu. Am Freitag und Sonnabend steigt die Deutsche Meisterschaft im 3×3-Basketball – eine an Streetball angelehnte Spielvariante – mitten auf dem Kiez. Damit werden in der Hansestadt bereits zum dritten Mal in Folge die deutschen Meister in den Kategorien Männer, Frauen, U18 männlich und U18 weiblich gesucht. Beliebt beim Publikum ist auch der Dunking-Contest. Der Eintritt ist frei.

KITT und andere Filmwagen beim Filmauto-Treffen

Fans des Filmklassikers "Zurück in die Zukunft" sollten am Sonnabend in der HafenCity vorbeischauen. Am Überseeboulevard können sie beim 3. Filmauto-Treffen 15 Replicas und ein originales Filmauto begutachten. Als Besuchermagnet wird sich sicher erneut ein originalgetreuer Delorean-Umbau zur Zeitmaschine entpuppen. Ein weiterer Höhepunkt: ein Nachbau von Biff Tannens Ford Super Deluxe Convertible und ein vollständig umgebauter Pontiac Firebird als KITT, bekannt aus der Serie "Knight Rider".

Als echtes Filmauto fährt der Auburn Speedster vor, den Pierce Brosnan in der Serie "Remington Steele" gefahren ist. Die besonderen Fahrzeuge sind von 13 bis 17 Uhr zu sehen.

Kühler Genuss beim Eis-Festival in der Speicherstadt

Ob in der Waffel oder im Becher: Bei den sommerlichen Temperaturen in Hamburg kann kaum jemand einem Eis widerstehen. Das "Paloma Ice Cream Festival" bringt die kühlen Leckereien ins ehemalige Hauptzollamt (Alter Wandrahm) in der Speicherstadt. Neben ausgefallenen Eiskreationen bietet das Fest auch ein Unterhaltungsprogramm mit DJs und lokalen Musikern. Losgeschleckt werden kann am Sonnabend und Sonntag, jeweils von 11 Uhr bis 18 Uhr. Eintritt: 4,61 Euro.

Winzer aus Pfalz und Reinhessen in Bergedorf

Wer sich lieber einen guten Tropfen auf der Zunge zergehen lassen möchte, kann sich beim Bergedorfer Weinfest umsehen. Dort präsentieren sechs Winzer aus der Pfalz und Reinhessen ihre Weine, Sekte, Liköre und Brände. Das Weinfest hat am Freitag von 15 bis 23 Uhr, am Sonnabend von 12 bis 23 Uhr und am Sonntag von 12 bis 20 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei.