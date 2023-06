Niendorf: Tibargfest endlcih wieder da – der Höhepunkt steigt am Sonntag

Das beliebte Straßenfest in Niendorf zieht auch viele Gäste aus den umliegenden Stadtteilen an. Was Besuchern geboten wird.

Vor der Corona-Pandemie war das Tibargfest in Niendorf gut besucht. Nun findet das Event wieder in vollem Umfang statt.

Hamburg. Am kommenden Wochenende (30. Juni bis 2. Juli) verwandelt sich der Tibarg in Hamburg-Niendorf wieder vom Tibarg-Center bis zum Niendorfer Marktplatz in eine bunte, quirlige Erlebnismeile für die ganze Familie: Nach pandemiebedingten Einschränkungen findet, wie viele andere Stadtteilfeste auch, das beliebte Tibargfest wieder in vollem Umfang statt.

Angekündigt haben sich verschiedene Schlemmerstände und Kunstgewerbler. Am Sonnabend gesellen sich Stände der ortsansässigen Vereine und Verbände dazu, die ihre Arbeit vorstellen. Für die Kleinen gibt es an allen drei Tagen Karussells, Kinderschminken sowie einen Riesen-Sandkasten.

Niendorf: Tibargfest hofft wieder auf Tausende Besucher

Und natürlich gibt es wieder jede Menge Musik. Auf der großen Bühne auf der Parkplatzfläche am südlichen Tibarg spielen an allen drei Tagen Live-Bands. Tagsüber sorgen unter anderem Schulbands und -chöre aus dem Stadtteil für Programm, abends treten weitere Bands auf.

Der Beach-Club am oberen Tibarg, die Center Lounge vor dem Tibarg Center und die vielen Imbissbuden rund um den Dorfplatz sind weitere mögliche Treffpunkte für die Besucher.

Tibargfest: Großer Flohmarkt am Sonntag und geöffnete Geschäfte

Sportbegeisterte sollten am Sonnabend auf der Wochenmarktfläche vorbeischauen. Dort trägt der Niendorfer Turn- und Sportverein (NTSV) ab dem Nachmittag wieder seinen Streetball-Cup aus.

Am Sonntag wird der beliebte große Flohmarkt für jedermann wieder unzählige Besucher anziehen, denn dann ist der Tibarg ganz in der Hand der Händler. Ab 9 Uhr darf wieder gefeilscht und gestöbert werden. Um 13 Uhr öffnen dann auch die Geschäfte am Tibarg und im Tibarg Center ihre Türen und laden zum Sonntags-Shopping ein.

Öffnungszeiten beim Tibargfest: Freitag 11–24 Uhr, Sonnabend 10–24 Uhr, Sonntag 9–18 Uhr