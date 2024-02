Hamburg. Gäste können seit zwölf Wochen im Hotel von Viva con Agua einchecken. Einen Preis bekamen auch andere Hamburger Tourismus-Projekte.

Das neue HotelVilla Viva in der Hamburger City ist kaum eröffnet, aber bereits ausgezeichnet worden. Das nach eigenen Angaben „soziale Gästehaus“ im Münzviertel belegt den 1. Platz beim „ADAC Tourismuspreis Hamburg“.

Mitte November vergangenen Jahres feierte das brandneue Hotel in Hammerbrook Eröffnung. Das Villa Viva gehört zu Viva con Agua, dem Netzwerk von Menschen und Organisationen für sauberes Trinkwasser.

Hotel Hamburg: Villa Viva erhält ADAC Tourismuspreis

Mit nachhaltigen Baustoffen, erneuerbarer Energie, einem Regenwasserauffangsystem und einem besonderen Innendesign wurde dem Thema Nachhaltigkeit Rechnung getragen, betonen die Juroren des Tourismuspreises. Zudem unterstütze die Villa Viva die soziale Projektarbeit von Viva con Agua.

Bei der Eröffnung des Hotels Villa Viva war auch Barbara Schöneberger samt ihrer Boygroup dabei. © FUNKE Foto Services | Michael Rauhe

Das Hotel in Bahnhofsnähe bietet 138 Zimmer für jeden Geldbeutel, ein Restaurant, Tagungsräume und eine Bar mit tollem Ausblick. Viele Prominente haben den Bau der Unterkunft unterstützt: So hat Chefstyler Jan Delay am Design der Zimmer in dem sozialen Gästehaus mitgewirkt, genau wie Barbara Schöneberger.

Montblanc Haus: Preis für Kommunikationsplattform der Hamburger Marke

Über den 2. Platz kann sich das „Montblanc Haus“ in Lurup freuen – ein Haus, das zur Kommunikationsplattform werden will, um Menschen die Hamburger Marke Montblanc näherzubringen und sie zum Schreiben zu inspirieren.

Das Montblanc Haus auf dem Gelände der Firma Montblanc in Hamburg (Archivbild). © picture alliance/dpa | Georg Wendt

„Das Montblanc Haus will nicht nur Museum sein. So gibt es für Kinder nicht nur kostenlosen Eintritt, Lese- und Rechtschreibförderung, es werden auch Kalligrafie-Kurse in Zusammenarbeit mit zwei Hamburger Schulen für Kinder aus sozial benachteiligten Familien angeboten“, teilte der ADAC Hansa e.V. am Freitag mit. Zudem bekämen Newcomer eine Plattform, mit etablierten Künstlern ausgestellt zu werden.

Hotel Hamburg: Tourismuspreis auch für die „Hamburg Lotsen“ – 3. Platz

Der dritte Platz geht an die „Hamburg Lotsen“ und ihre Videoreihe „Ach was ...?!“. Mit den Filmen soll Lust auf Hamburg gemacht werden. Aber nicht im klassischen Sinne mit Szene-Hotspots, großformatig gefilmtem Essen – stattdessen präsentieren sie die Hansestadt ungeschminkt. Die Hamburg Lotsen zeigen in den Filmen versteckte, interessante Orte und die schönsten Ecken in den verschiedenen Stadtteilen.

Mehr zum Thema

„An unseren Preisträgern kann man sehen, dass Innovation, Nachhaltigkeit und gesellschaftliche Verantwortung gut zueinander passen“, sagt Ralf Trimborn, Vorstand für Reise und Tourismus des ADAC Hansa e.V. „Wir wollen mit der Auszeichnung positive Signale setzen, Mut machen und ausgezeichnete Projekte unterstützen.“