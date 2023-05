Eppendorfer Landstraßenfest in alter Größe zurück – mit Flohmarkt & Co

Hamburg. Es zählt zu den beliebtesten StraßenfestenHamburgs: Das Eppendorfer Landstraßenfest. In diesem Jahr findet es am 3. und 4. Juni statt und jährt sich zum 40. Mal. Der Veranstalter rechnet mit rund 140.000 Besuchern, die an dem Wochenende dabei sein werden. Nach dem Osterstraßenfest, das Mitte Mai in Eimsbüttel ausgerichtet wurde, ist es das zweite große Straßenfest der Saison.

„Das Fest findet in diesem Jahr zur alten Größe zurück“, sagt Veranstalter Uwe Bergmann von der Bergmanngruppe. Und das, obwohl die Folgen der Corona-Pandemie immer noch zu spüren seien. „Einige Betreiber, die früher immer mit dabei waren, sind nicht mehr dabei. Im Vorfeld war deshalb noch mehr Organisation als sonst nötig“, so Bergmann.

Hamburg: Eppendorfer Landstraßenfest mit Flohmarkt und Kinderprogramm

Aber nun steht das Programm: An zwei Tagen verwandelt sich die Eppendorfer Landstraße vom Eppendorfer Marktplatz bis zum Eppendorfer Baum in eine Festmeile mit Livemusik auf zwei Bühnen, vielen Aktionen aus den Stadtteilen, Kunsthandwerk und einem großen Angebot an Speisen und Getränken.

Auch für die kleinen Gäste bietet das Straßenfest viel: Auf dem Marie-Jonas-Platz findet an beiden Tagen Programm für Kinder und Jugendliche statt – mit Karussell, Bungee-Trampolin, Hüpfburg, Freiwilliger Feuerwehr, Kindermalaktionen und vielem mehr.

Der Höhepunkt für viele Besucher – der große Anwohnerflohmarkt – ist natürlich auch wieder dabei. Dieser findet an beiden Tagen von 10 bis 18 Uhr statt.

Eppendorfer Landstraßenfest mit neuem Winzer-Bereich

Neu ist in diesem Jahr der Winzerbereich am Eppendorfer Marktplatz: Hier können Besucherinnen und Besucher besondere Weine und dazu passende Speisen genießen, während auf einer kleinen Bühne nebenan Singer-Songwriter auftreten.

Darüber hinaus präsentieren sich soziale Einrichtungen und Vereine auf dem Eppendorfer Landstraßenfest, auch die Butterkuchen-Charity findet wieder statt. Dabei backen und verkaufen Bäckereien aus dem Stadtteil mehr als 40 Meter Butterkuchen und spenden den Erlös vollständig an den Förderverein Kinderkrebszentrum e. V.

Eppendorfer Landstraßenfest, 3. und 4. Juni, Eppendorfer Landstraße, vom Eppendorfer Marktplatz bis zum Eppendorfer Baum, Sonnabend von 11 bis 23.30 Uhr, Sonntag von 11 bis 21 Uhr.