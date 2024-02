Hamburg. Mit einer Lichtprozession wollen die Demonstranten gegen den Kahlschlag an der Brammerfläche protestieren – und gegen die Pläne der Bahn.

„Stopp. Stopp. Stopp. Hier wird unsere Zukunft gefällt“, heißt es in einem Instagram-Post der Initiative Sternbrücke. Die Organisation kämpft für den Erhalt der historischen Bahnbrücke in Altona und gegen die Abrisspläne der Deutschen Bahn. Das Unternehmen hatte in der vergangenen Woche an der Brammerfläche, dem ehemaligen „Central-Park“, rund 40 Bäume gefällt – als Vorbereitung für die nächsten Bauschritte.