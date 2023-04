Querbeet mit Yoga, Biertasting, Spaß und viel Natur

Bergedorf. „Querbeet“ durch die Vier- und Marschlande – das hat sich schon am ersten Tag des langen Querbeet-Aktionswochenendes (29. April bis 1. Mai) gelohnt: Ob Yoga oder Naturkosmetik, leckere Dinkeltorte, Biogemüse oder eine herrliche Lesung, das Programm war vielfältig und gut besucht. Am Sonntag und Montag geht es weiter mit Querbeet-Angeboten. Da geht es in Cafés, auf den Milchhof Reitbrook oder zu Schmoldt in Altengamme, gibt es in der Riepenburger Mühle tolle Fotos zu sehen, Live-Musik und Biertasting bei Robin am See, da wird in Kirchwerder gepaddelt und entspannt – und noch viel mehr. Einen Überblick gibt es hier: www.vum-querbeet.de.

24 Teilnehmer sind es insgesamt, die mit Hoffesten, Ausstellungen, Führungen, Seminaren und kulinarischen Köstlichkeiten sowie dem Verkauf der regionalen Erzeugnisse auf ihren Höfen und in den Cafés zeigen: Die Vier- und Marschlande sind immer einen Besuch wert.

Schon am Sonnabend war bei „Querbeet“ einiges los

Das haben am Sonnabend schon die Gäste der Gärtnerei Sannmann am Ochsenwerder Deich 50 erlebt. Chefin Alina Sannmann (30) und ihr Team waren zum ersten Mal dabei. Besuchern gingen die Augen über bei dem großen Angebot: unzählige Kräuter und Gemüse gibt es da an, die sowohl im Garten als auch in Kübeln gehalten werden können. Das waren Herbert und Ingeborg Kühne aus Lohbrügge genau richtig: „Wir suchen Kräuter für unsere Kübel auf der Terrasse, wir kochen gern mit frischen Kräutern. Und selber zu ernten ist natürlich besonders klasse.“

„Der Hit sind unsere Tomaten, wie bieten etwa 20 verschiedene Sorten an“, sagt Alina Sannmann und zeigt die beliebte Freilandsorte Philovita. Mitarbeiterin Cornelia Brühl (69) hat gute Tipps für Hobbygärtner parat: „Unsere Artischocken und Melonenpflanzen sollten in den nächsten 14 Tagen noch drinnen gehalten werden, danach dürfen sie ins Freiland gepflanzt werden oder auch in große Kübel.“

Hobbygärtner werden fündig und Gemüsekisten locken mit Frische

Wer gern selbst gärtnern würde, aber gar keinen Garten hat, wird ebenfalls bei Sannmann fündig: Es können noch einige der 100 Parzellen mit Demeterzertifizierung gepachtet werden. „Wir haben einiges vorgepflanzt und liefern auch die Jungpflanzen für den weiteren Anbau von Mai bis November“, sagt Cornelia Brühl.

In einem der Nebengebäude bietet Carsten Batista Martins, der Sohn des verstorbenen Thomas Sannmann, Gemüseabos an. „Die beliebteste ist die Regionalkiste. Alle Kisten gibt es in drei Größen, für Haushalte von zwei bis etwa sechs Personen. Einmal wöchentlich liefern wir aus, je nach Lage von Dienstag bis Freitag im Großraum Hamburg.“ Weitere Kisten sind: Smoothie, Schonkost, Überraschung, Mix, Rohkost oder Obst. Alles in Bioware, überwiegend Demeter aber auch in Bioland Qualität (www.sannmann.com).

Großes Angebot bei den Ackerperlen: Bio-Gemüse, Naturkosmetik und Yoga

Ein vielfältiges Angebot erwartete die Gäste der Bio-Gärtnerei „Ackerperlen“ In der Weide/Ecke Hofschläger Deich von Petra Schild: „Wir verkaufen unser Gemüse, Salate, Kräuter und Jungpflanzen immer samstags, dabei gibt es für unsere Kunden auch Kaffee und selber gebackenen Kuchen.“ Während Doris Hüls die Tische mit selber gepflückten Wildblumen hübsch dekoriert, bauen vor den Gewächshäusern die Yogalehrerin Birgit Minke (35) und Naturkosmetikerin Birgit Heitmann (55) ihre Utensilien auf.

Inmitten von Löwenzahn und anderen Kräutern legt die Yogalehrerin einige Matten aus und zeigt Mona Hegmann von den Ackerperlen sowie zwei Gästen einige entspannende Yogaübungen. Birgit Minke erläuternd: „Ich bin in dem Netzwerk „Yoga hilft“ aktiv und unterrichte dort Siva Sakti Yoga, das ich in der Yoga Akademie in Berlin gelernt habe. Es erdet und macht den Kopf wieder klarer.“ (www.ackerperlen.de). Birgit Heitmann zeigt unter dem Motto „Vom Beet auf die Haut“ wie sich mit wenigen Zutaten wie Basilikum, Karotte, Kürbis, Gurke und Kräutern sowie Öl und Alkoholika feine Cremes und Tinkturen für die Haut leicht selber herstellen lassen (www.naturverbundene-gesundheit.de).

Margret Lang und Nicola Eisenschink – zwei Powerfrauen begeistern die Gäste

Urgemütlich war es im Café Vierlanden am Neuengammer Hausdeich 471. Das liegt natürlich zum einen an der herzlichen Margret Lang und ihren wunderbaren Dinkeltorten. Zum anderen aber auch am Flair ihres Cafés und ihrem besonderen Gast: Nicola Eisenschink las aus ihrem Buch „Hausboot Lotte, Kater Emma und ich“.

Mit dem Hausboot hatte die Autorin einst in den Marschlanden einen Neuanfang gewagt und einen Lebenstraum erfüllt. Ihrer Lesung lauschten ein Dutzend Zuhörer und naschten dabei von den köstlichen Dinkeltorten mit Preiselbeermohn, Blaubeeren und Schmand. Das zauberhafte Café mit romantischen Mobiliar und altem Porzellan öffnet auch am Montag, 1. Mai, von 14 bis 18 Uhr (www.dinkelbackstube.de). gkas