Aktionswochenende: Von Biertasting bis Bauernmarkt - Querbeet durchs Landgebiet

Am Aktionswochenende gibt es vom 29. April bis 1. Mai ein großes Programm in den Vier- und Marschlanden. Wo überall was los ist.

Nicht nur Eis und kühle Getränke gibt es in der Strandbude „Robin am See" von Anna Wilke (l.) und Susanne Wilke, die am 1. Mai André Zietlow (M.) und seine beiden Freunde von der Vierländer Brauerei zum Biertasting empfangen.

Bergedorf. Um sich gemeinsam für ihre Heimat stark und die Vier- und Marschlande bekannter zu machen, schlossen sich vor vier Jahren einige kleinere und größere Betriebe zum Bündnis „Querbeet“ zusammen. Seitdem laden sie zwei Mal im Jahr zu Aktionswochenenden ein, um an den Tagen die bunte Vielfalt des Landgebiets zu präsentieren. Am verlängerten Wochenende, 29. April bis 1. Mai, ist es wieder so weit: Unter dem Titel „Vier- und Marschlande – Blüht auf“ bieten dieses Mal 24 Teilnehmer ein buntes Programm mit Hoffesten, Ausstellungen, Führungen und kulinarischen Köstlichkeiten.

Das Bündnis „Querbeet“ schaffe es nicht nur, die Vier- und Marschlande als wunderschöne Region zu repräsentieren, die noch immer im Vergleich zum Alten Land weniger wahrgenommen werde, berichtet Jan-Hendrik Langeloh, der im vergangenen Jahr die Organisation übernommen hat. Vor allem sei auch unter den teilnehmenden Betrieben ein starkes Netzwerk aus Bauern, Gärtnern und Gastronomen entstanden, in dem sich auch „Artfremde“ austauschen. „Das ist ein total positiver Effekt“, ist der Chef vom Milchhof Reitbrook überzeugt.

Aktionswochenende: Verkostung mit der Vierländer Brauerei in der Strandbar

Dem kann auch Susanne Wilke zustimmen, die nun erstmals mit ihrer Tochter Anna Wilke und ihrer Strandbar „Robin am See“ dabei ist. Gelegen am Ostufer des Eichbaumsees (Parkplatz 1) ist sie an allen drei Tagen jeweils ab 13 Uhr geöffnet. Dort gibt es Kuchen, Eis, Getränke und Würstchen, auch Spiele wie Badminton, Wikingerschach oder Boule können ausgeliehen werden. Am Querbeet-Wochenende gibt es am Sonnabend und Sonntag jeweils ab 16 Uhr Livemusik, am Montag, 1. Mai, ein Bier-Tasting mit der Vierländer Brauerei.

Das fruchtige Solero Milkshake IPA und ein Helles Lager der Vierländer Brauerei können in der Strandbar „Robin am See“ probiert werden.

Von 15 bis 18 Uhr werden die drei Gründer der Craft-Brauerei drei Biersorten, das fruchtige Solero Milkshake IPA, ein Helles Lager und ihr American Pale Ale präsentieren. Außerdem gibt es an einem Glücksrad „hopfige Preise“ zu gewinnen, kündigt die Vierländer Brauerei an. Kinder können hingegen bei einer Schatzsuche im Sand nach kleinen Schätzen sieben, verrät Anna Wilke.

Kunst-Aktion und Führungen im Hospiz am Deich

Ebenso neu mit dabei ist das Hospiz am Deich, das nach Ostern die ersten Gäste in der ehemaligen Schule aufgenommen hat. Bei der letzten Auflage von Querbeet im Herbst präsentierte das Team bereits auf dem Milchhof Reitbrook das Projekt, nun sind Besucherinnen und Besucher am Sonnabend, 29. April, und Sonntag, 30. April, in die Einrichtung am Allermöher Deich 445 eingeladen.

Geschäftsführer Ralf Herzberg und sein Team vom Hospiz am Deich haben nach Ostern die ersten Gäste aufgenommen. Bei „Querbeet“ gibt es Führungen durch die umgebaute Schule am Allermöher Deich.

An beiden Tagen gibt es in der Zeit von 14 bis 17.30 Uhr zu jeder halben Stunde Führungen durch das Hospiz, im Außenbereich von 14 bis 18 Uhr Kaffee und Kuchen – so lange der Vorrat reicht. Im benachbarten Hanse-Hof gibt es in der Zeit eine Benefiz-Kunst-Aktion, die dem Hospiz am Deich zugute kommt.

Handsignierte Original-Grafiken zeitgenössischer Künstlerinnen und Künstler wie Stephan Balkenhol, Johannes Grützke, Ina Barfuss, Peter Angermann und Brian Reffin Smith, aber auch weitere kleine Kunstwerke anderer Kunstschaffender werden gegen angemessene Spenden abgegeben. Angeboten werden auch Bilder des Künstlers Max Kubas farbenfrohe Werke mit Hamburger Motiven.

Offener Hof mit Landmarkt in Altengamme

Der Hof Schmoldt in Altengamme lädt am Sonntag, 30. April, zum Tage des offenen Hofes. Von 11 bis 17 Uhr gibt es Einblicke in die Kuhställe am Horster Damm 173, zudem kann der Maschinenpark besichtigt werden. Dazu gibt es einen kleinen Landmarkt, auf dem das hofeigene Rindfleisch und Rinderbratwürste verkauft werden. Auch verschiedene Aussteller aus den Vier- und Marschlanden präsentieren sich hier. Dazu gibt es ein Kindervergnügen mit Schminken und Strohtoben.

Bei Mona Hegmann (l.) und Petra Schild von den Ackerperlen gibt es Jungpflanzen – außerdem Kuchen, Kaffee und Yoga.

In der kleinen Bio-Gärtnerei „Ackerperlen“ (In der Weide/Hofschläger Deich) gibt es am Sonnabend, 15 bis 18 Uhr, hausgemachten Kuchen und Jungpflanzen. Ernährungsberaterin und Pflanzenexpertin Birgit Heitmann zeigt in einem Schnupperkursus, wie aus Gemüse, Kräutern und Blüten eigne Naturkosmetik hergestellt werden kann. Wer etwas für seinen Körper tun will: Yoga-Lehrerin Birgit Minke bietet von 14 bis 15 Uhr „Yoga im Glashaus“ an. Die Teilnahme kostet 15 Euro, Voraussetzung ist eine eigene Matte und geeignete Kleidung.

Jungpflanzenmarkt und selbst gemachter Schnaps

In der Gärtnerei Sannmann (Ochsenwerder Norderdeich 50) gibt es am Sonnabend und Sonntag, jeweils 12 bis 16 Uhr, einen großen Jungpflanzenmarkt, auf dem eine große Auswahl an Kräutern und Gemüse für den Garten oder Balkon angeboten werden. Bienenfreundliche Blumen ergänzen das Angebot. Die Gärtnerinnen und Gärtner beantworten alle Fragen zum Anbau und zur Pflege der Jungpflanzen. Für den Gebrauch zu Hause kann außerdem Saatgut und Kompost erworben werden.

Jantje Schumacher bittet in ihrem Mitmachgartenbau zur beschwipsten Brotzeit – Anmeldung erforderlich.

In ihrem Mitmachgartenbau am Warwischer Hauptdeich 72 bietet Jantje Schumacher drei verschiedene Selbstversorger-Workshops an: Im Kräuterkompaktkursus geht es am Sonnabend, 29. April, 11 bis 14 Uhr, um das Erkennen der Kräuter über das richtige Ernten und Konservieren hin zum Verarbeiten und Anwenden. Die Teilnahme kostet 35 Euro, Kinder bis 12 Jahre zahlen 20 Euro.

Im Schnapsseminar, 29. April, 15 bis 17.30 Uhr, wird aus Kräutern und Früchten Schnaps und Obstwein angesetzt. Dazu gibt es eine beschwipste Brotzeit mit selbst gebackenem Brot und anderen Köstlichkeiten aus dem eigenen Garten. Die Teilnahme kostet 40 Euro inklusive Essen und Getränke. Am Sonntag, 30. April, wird im Naturkosmetik-Kurs von 12 bis 16 Uhr, Creme und Salben für alle Hauttypen angerührt. Die Teilnahme kostet 59 Euro inklusive Material. Anmeldungen für alle Seminare im Internet unter www.mitmachgartenbau.de.

Einen Überblick über alle Teilnehmer und das Programm von Querbeet gibt es im Internet unter www.vum-querbeet.de.