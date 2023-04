Kristof Sannmann (l.) und sein Vater Axel Sannmann haben in einem Gewächshaus am Ochsenwerder Elbdeich 195 einen Hofladen eingerichtet - dort gibt es Saatgut, Jungpflanzen und auch mal frisches Gemüse.

In Axels Gemüsegärten beginnt am 30. April die neue Saison. In der Gärtnerei am Ochsenwerder Elbdeich kann sogar unterm Dach geackert werden.