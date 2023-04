Salbe, Balsam und Bachblüten: Heilkraft der Natur erfahren

Hamburg. Es sind mittlerweile mehr als zehn Jahre vergangen, seitdem Birgit Heitmann die Natur als Kraftquelle für sich entdeckt hat. Damals war sie ausgelaugt und komplett erschöpft. Bis zu ihrem Burn-out hatte die gelernte Konditorin viele Jahre im kaufmännischen Bereich gearbeitet und wagte dann den Umbruch: Sie machte eine Ausbildung zum Ernährungscoach, bildete sich weiter in Naturkosmetik, Pflanzenheilkunde (Phytotherapie) und als Bachblütenberaterin. Heute möchte sie auch anderen Menschen die Heilkraft der Natur näherbringen und bietet unter dem Titel „Naturgeflüster“ verschiedene Termine an verschiedenen Orten an:

Los geht es am Sonntag, 16. April, 10 bis 17 Uhr, mit dem „Female Elbgeflüster“ im Healinghouse Kirchwerder. Am Süderquerweg 363 gestaltet die 55-Jährige, die in Allermöhe und Reitbrook aufgewachsen ist und heute in Lohbrügge lebt, einen Wohlfühltag inklusive Blütenwickel und duftenden Blütenölen für die teilnehmenden Frauen, dazu gibt es ein pflanzenkundliches Begleitprogramm. Die Teilnahme kostet ab 65 Euro, Aufschlag für individuelle Bachblüten-Analyse.

Gesundheit erfahren mitten in der Natur

Unter dem Titel „Wanderung und Naturschätze“ geht es am Sonnabend, 22. April, 10 bis 17 Uhr, vom Boberger Dünenhaus (Boberger Furt 50) aus durch das angrenzende Naturschutzgebiet. Es werden Naturschätze gesammelt, aus denen Tinkturen und Natursalben hergestellt werden. Die Teilnahme kostet 45 Euro.

Vogelmierebalsam hat eine kühlende, abschwellende Wirkung.

Foto: Birgit Heitmann

Auch bei dem Aktionswochenende „Querbeet Vier- und Marschlande“, bei dem verschiedene Höfe und Aussteller sich und ihre Arbeit vorstellen, ist die 55-Jährige dabei. Auf dem Hof der Ackerperlen (In der Weide/ Hofschläger Deich) stellt Birgit Heitmann am Sonnabend, 29. April, unter dem Titel „Vom Beet auf die Haut“ einfache Anwendungen zum Ausprobieren vor.

Naturkosmetik und Tinkturen für die Reiseapotheke herstellen

Frühlingsfrische Naturkosmetik wird am Mittwoch, 10. Mai, 19 bis 22 Uhr, bei „Onkel Emma“ zubereitet. In dem Unverpacktladen am Reetwerder 8 werden aus natürlichen Zutaten Naturbalsam, Deo oder Muttertagspräsente hergestellt. Die Teilnahme kostet 60 Euro. Anmeldung direkt im Laden, über 040/76 48 23 92 oder E-Mail an onkel-emma-unverpackt@posteo.de.

Für die Kräuter-Reiseapotheke werden am Sonnabend, 26. Juni, wilde Heilkräuter in den Kirchwerder Wiesen gesammelt und dann am Sonntag bei „Onkel Emma“ im Reetwerder zu natürlichen Tinkturen und Salben verarbeitet.

Ganz neu im Programm ist eine Kooperation mit dem Vierländer Rosenhof. „Erwecke die Rose in Dir“ heißt es am 23. Juli und 13. August, jeweils 10 bis 16 Uhr. Auf dem Gelände der Gärtnerei am Kirchwerder Hausdeich 182 gestalten Birgit Heitmann und Sabine Janßen (Kunsthandwerk Sabine Röhrs) einen Verwöhntag. Rosenbalsam und Rosenedelsteinspray werden selbst hergestellt, Sabine Janßen gibt Infos und Tipps aus der Rosenküche, dazu gibt es ein kulinarisches Programm mit Rosentorte, Rosentee und Rosenprosecco. Die Teilnahme kostet 75 Euro.

Weitere Infos, Kontakt und Anmeldung im Internet: www.naturverbundene-gesundheit.de, E-Mail an hello@naturverbundene-gesundheit.de oder Telefon 0172/612 50 09.