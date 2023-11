Am Sonnabend, 11. November, legt DJ Terry wieder Hits zum Tanzen auf. Leser der Bergedorfer Zeitung können sogar etwas sparen.

DJ Terry steht beim Old Folks Boogie an den Plattentellern.

150 Jahre bz Ü30-Party in der Lola – und dazu gibt es Rabatt an der Bar

Hamburg. Wie jeden zweiten Sonnabend im Monat steht am 11. November wieder der Old Folks Boogie in der Lola (Lohbrügger Landstraße 8) auf dem Programm. Ab 21 Uhr ist die Bar geöffnet, von 22 bis 4 Uhr bringt dann DJ Terry die Tanzfläche zum Beben. Auf dem Programm stehen aktuelle Hits, aber auch das Beste aus den 80ern, 90ern und 2000ern.

150 Jahre bz: Bei der Ü30-Party in der Lola gibt es Rabatt an der Bar

Die Bergedorfer Zeitung präsentiert das Programm anlässlich ihres 150. Geburtstags. Der Eintritt kostet 12 Euro (ermäßigt 10). Mit der Treuekarte für Abonnenten der Bergedorfer Zeitung gibt es 50 Prozent Ermäßigung auf den Eintrittspreis für zwei Personen. Und: Wer einen Coupon von der Titelseite der Sonnabend-Ausgabe der bz mitbringt, erhält an der Bar wahlweise einen Wildberry Lillet oder White Peach Lillet für 5 Euro anstatt für 7,50 Euro.