„Das Kneipenquiz“ der Bergedorfer Zeitung feiert Premiere

Rate-Spaß am Freitag im Kult-Café Koffeinschmiede. bz-Chefreporter Ulf-Peter Busse und Team laden an die Bergedorfer Schlossstraße.

Bergedorf. Während draußen Hamburger Schmuddelwetter den Alltag in kühles November-Grau taucht, wird es drinnen richtig gemütlich. Wem bloß gemütlich zu langweilig ist, für den haben wir jetzt die passende Abwechslung: Am Freitag, 17. November, feiert „Das Kneipenquiz“ unserer Zeitung Premiere. Ab 18 Uhr verwandeln bz-Chefreporter Ulf-Peter Busse und Kollegin Elke Ammerschubert das Kult-Café Koffeinschmiede an der Bergedorfer Schlossstraße 18 in eine Rate-Kate.

Gut 50 Fragen aus diversen Bereichen sind vorbereitet, die an den Tischen jeweils von Vierer- oder Fünfer-Teams beantwortet werden müssen. Geplant sind mehrere Runden mit Rubriken von Sport über Aktuelles bis zur Geschichte Hamburgs und Bergedorfs. Und natürlich darf auch die Mathematik nicht fehlen, ebenso wie mehr oder weniger sinnvolle Haushaltstipps – und natürlich manche Anekdote zum 150-jährigen Jubiläum unserer Zeitung, das im kommenden Jahr mit diversen Aktionen und Überraschungen gefeiert wird.

Kneipenquiz der Bergedorfer zeitung in der Koffeinschmiede

Natürlich gehört auch das Kneipenquiz dazu, mit dessen Premiere wir schon jetzt auf 2024 einstimmen wollen: Ohne biederen Ernst soll es zugehen – und zumindest am Freitag, 17. November, auch mal (auf Wunsch auch alkoholfreier) Schnaps gerecht werden. Den gibt es nämlich nach jeder Quiz-Runde für das Team des siegreichen Tisches. Und die am besten geraten haben, erhalten am Ende eine weitere kleine Prämie.

Doch eigentlich geht es beim Kneipenquiz nicht ums Gewinnen, sondern um den Ratespaß und den Teamgeist am Tisch. Schließlich macht das Rätseln in Gemeinschaft viel mehr Freude. In jeder Runde werden Zettel mit zehn Fragen verteilt, die jeder Tisch gemeinsam lösen muss. Sind sie anschließend eingesammelt und ausgewertet, folgt die nächste Runde.

Wer zuerst kommt, hat die freie Platzwahl

Die Teams können dabei bunt zusammengewürfelt sein oder auch aus einer Familie oder einem Freundeskreis stammen. Wer an welchem Tisch sitzt, hängt vom Eintreffen der Teilnehmer ab: Wer zuerst kommt, hat die freie Platzwahl. Später muss genommen werden was noch frei ist. Und wenn alles besetzt ist, können keine weiteren Gäste dazustoßen.

Wirt Torben Puttfarcken öffnet seine Koffeinschmiede für das Kneipenquiz um 18 Uhr, los geht es dann gegen 18.30 Uhr. Das Ende ist offen – es hängt neben dem Allgemeinwissen der Teilnehmer nicht zuletzt der Stimmung bei der Premiere ab.

Wann es eine Fortsetzung gibt, steht noch nicht fest. Mit Sicherheit wird es 2024 aber noch so manches Kneipenquiz unserer Zeitung in der Koffeinschmiede geben, die ja schon seit Monaten jeweils am ersten Donnerstag zum bz-After-Work lädt und täglich zur bz-Lounge mit aktuellem gedruckten Lesestoff aus unserer kaum 30 Meter Luftlinie entfernten Redaktion.