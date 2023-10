Party Donnerstag wieder zum bz-After-Work in die Koffeinschmiede

Wirt Torben Puttfarcken lädt zum achte bz-After-Work in die Koffeinschmiede an der Bergedorfer Schlossstraße.

Wirt Torben Puttfarcken, DJ Schumi und die Bergedorfer Zeitung laden in das gemütliche Café an der Schlossstraße in Bergedorf ein.