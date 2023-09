Rundgang zu Bergedorfs schönsten Orten mit Vergangenheit

Das Schloss in Bergedorf ist das einzige in Hamburg und gehört mit zu den Sehenswürdigkeiten des Bezirks.

Hamburg. Die schönsten Seiten Bergedorfs stehen auf dem Programm, wenn die Hamburger Gästeführer am Donnerstag, 14. September, wieder zum Rundgang starten. Von 14 bis 16 Uhr machen sie sich mit ihrem Publikum auf den Weg zu mehr oder weniger versteckten Sehenswürdigkeiten der einst eigenständigen Stadt Bergedorf.

Treffpunkt ist vor dem Bergedorfer Bahnhof, Ausgang Einkaufszentrum CCB, direkt am dortigen Stadtplan. Erste Station wird der Suhrhof sein, ein kaum 50 Meter vom Bahnhof entfernter Innenhof. Früher genutzt zur Blutegel-Zucht für medizinische Zwecke, geben hier heute Gastronomie und Musik den Ton an. Übrigens ist der Suhrhof auch Lieblingsort von Kult-Moderator Carlo von Tiedemann.

Rundgang zu Bergedorfs schönsten Plätzen mit Vergangenheit

Übrigens lag hier auch die erste Zeitungsdruckerei der Stadt, in der mit der Eisenbahnzeitung von Christoph Marquard Ed in den 1850er- bis 1860er-Jahren das wichtigste Vorgänger-Blatt der Bergedorfer Zeitung entstand. Ohnehin steht der Rundgang der Hamburger Gästeführer ganz im Zeichen unserer Zeitung, feiern wir 2024 doch 150-jähriges Jubiläum. Aus diesem Anlass zahlen unsere Abonnenten bei Vorlage ihrer Abo-Card am Treffpunkt schon jetzt nur 12 statt der sonst fälligen 15 Euro. Eine Voranmeldung ist allerdings Pflicht – per E-Mail an rundgang@bergedorf.de.

Nach dem Suhrhof wollen die Gästeführer den Bergedorfer Hafen ansteuern. Einschließlich seines kugelrunden Krans auf der frisch restaurierten Serrahnstraße. Auf diese maritime Seite des Bezirks folgen über 500 Jahre Kirchengeschichte – so alt ist nämlich Bergedorfs Stadtkirche St. Petri und Pauli.

Streifzug durch Bergedorfs Villengebiet – das größte in ganz Hamburgs

Anschließend steht ein Blick ins benachbarte Bergedorfer Schloss auf dem Programm, das um 1280 als Wasserburg von den Herzögen zu Sachsen-Lauenburg gebaut wurde. Deutlich jünger, aber nicht weniger eindrucksvoll ist das Bergedorfer Villengebiet: Auf dem Weg vom Schloss zum Rathaus unternehmen die Gästeführer einen Streifzug durch die Vielfalt seiner Gebäude, die fast komplett in den Jahrzehnten vor dem Ersten Weltkrieg entstanden sind und heute das mit Abstand größte zusammenhängende Villengebiet Hamburgs bilden.

Den Abschluss der Tour bildet schließlich das Rathaus an der Wentorfer Straße, das vor fast 100 Jahren aus der größten Villa der Stadt entstand. Hier erklimmen die Teilnehmer den Rathausturm und genießen den Blick über Bergedorf.