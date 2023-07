Großes Chorfestival kommt nach Bergedorf – jetzt bewerben

Bergedorf. Die Musik ist verklungen, die Erinnerungen an das bislang letzte Chorfestival Bergedorf aber sind unverändert präsent. Und Zahlen, die von Großem zeugen: drei Konzerte, 22 Chöre, 790 Sängerinnen und Sänger, weit mehr als 1000 Zuhörerinnen und Zuhörer, so die Bilanz von 2017. Knapp sechs Jahre nach diesem Erfolg steht nun fest: Es wird es eine Neuauflage geben.

Chorverband Hamburg, Körber-Stiftung und Bergedorfer Zeitung als Veranstalter-Trio laden ein. Von Freitag, 3., bis Sonntag, 5. Mai 2024, steht Bergedorf wieder ganz im Zeichen von Stimme und Gesang, das neue Körberhaus bereitet Musikfreunden aus dem Norden die Bühne. Nun beginnt die Bewerbungsphase.

Großes Chorfestival kommt nach Bergedorf – Vielfalt ist gefragt

Vielfalt ist gefragt, denn auch das hat das Chorfestival Bergedorf 2017 eindrucksvoll gezeigt: Chor ist nicht gleich Chor. Reine Männerensemble waren dabei, Frauengruppen, gemischte Chöre, Kinder unter sich. Das Repertoire reichte von Mittelalter bis modern, Kammermusik gab es ebenso zu hören wie russische Volkslieder, Gospel und Pop. Und am Ende sangen alle zusammen ein Lied: „Look at the World“. „Singen macht glücklich“, fasste seinerzeit Sören Schröder zusammen, der auch die beliebte Reihe „Bergedorf singt“ moderiert.

Beim 2. Chorfestival Bergedorf im Jahr 2017 war noch das Haus im Park Veranstaltungsort.

Foto: Carsten Neff / NEWS & ART

So soll es wieder sein. Wer dabei sein möchte, sollte sich möglichst bald beim Chorverband Hamburg bewerben: Wie heißt der Chor, welchem Genre ordnet er sich zu? Wer ist der Leiter oder die Leiterin, wie lauten deren Kontaktdaten? Wie groß ist das Ensemble, lässt es sich musikalisch begleiten? Wer schon eine konkrete Idee hat, mag konkrete Stücke benennen. Und: Ein kurzes Video von einer Probe – Handyaufnahme reicht – gehört auch zu einer perfekten Bewerbung. Die sollte so schnell wie möglich per E-Mail an die Adresse chorfestivalbergedorf@chroverband-hamburg.de geschickt werden.

Chorfestival Bergedorf: Eine Jury wählt die Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus

Eine Jury des Chorverbands Hamburg wählt die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Chorfestivals Bergedorf schließlich aus und stellt das Programm zusammen. Dabei gilt als grober Rahmen, dass jeder Chor etwa 15 Minuten Zeit für seinen Auftritt hat.

Newsletter für Bergedorf und Umgebung Hier den kostenlosen Newsletter bestellen: täglich kompakt informiert. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Alle Infos zum 3. Chorfestival Bergedorf finden Sie hier

Singen oder dabei zuhören ist das eine, Lernen von Profis ein anderer Aspekt des Chorfestivals. Auch für das dritte Chorfestival sind Workshops mit namhaften Dozenten geplant. Sie richten sich an alle Gesangsinteressierten. Sowohl für erfahrene Sängerinnen und Sänger als auch für Laien jeden Alters sollte etwas dabei sein. Geplant sind Themen wie Notenverständnis, Musical, Körper und Singen sowie Singen mit oder für Kinder.