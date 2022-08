Dance Summer 2022: Wo im September überall getanzt wird

Hip-Hop, Salsa und Discofox: An vier Wochenenden bieten Tanzschulen und die Bergedorfer Zeitung kostenlose Kurse an. Hier die Infos.

Ob Tanzneuling oder schon erfahren, ob jung oder Senior, ob als Paar oder Single: Beim Dance Summer 2022 ist jeder willkommen. Gemeinsam mit der Bergedorfer Zeitung laden Tanzschulen in Bergedorf und Geesthacht zum Tanzen ein. Die Kurse an allen vier Septemberwochen sind komplett kostenlos – wer mitmachen möchte, klickt einfach auf seinen Wunschtermin. Auch spontan mitmachen ist möglich, wenn noch Plätze frei sind.







Sonnabend, 3. September Geesthacht

Kids- und Teens-Shows und Mitmachaktionen Fußgängerzone Geesthacht – Höhe Currywurst Pavillon*

Treffpunkt und Informationen am „Tanzgiesellschaft“-Zelt.

Anmeldung online, telefonisch 04152/13 601 33 oder info@tanzgiesellschaft.de

14.30 Uhr | Kindertanz

für 3- bis 4-jährige und 5- bis 8-Jährige

für 3- bis 4-jährige und 5- bis 8-Jährige 15.30 Uhr | Hip-Hop-Kids

für Kids ab 5 Jahre

für Kids ab 5 Jahre 16.30 Uhr | Hip-Hop

für Teens /Jugendliche

für Teens /Jugendliche 17.30 Uhr | Break Dance

für Kids und Teens, alle Altersklassen

*Bei Regen findet das Event in der Tanzgesellschaft (Wärderstrasse 8, Geesthacht) statt.









Sonnabend, 10. September Bergedorf

Kids- und Teens-Shows und Mitmachaktionen Bahnhofsvorplatz Bergedorf*

Anmeldung online, telefonisch 040/730 927 80 oder info@rhythmdance.de

15.00 Uhr | Kindertanz und Mini Hip-Hop Vorführungen

Shows der Kleinsten – Kindertanz 3- bis 5-Jährige Mini

Hip-Hop 5- bis 7-Jährige Kinder

Alle zuschauenden Kinder dürfen mitmachen!

Shows der Kleinsten – Kindertanz 3- bis 5-Jährige Mini Hip-Hop 5- bis 7-Jährige Kinder Alle zuschauenden Kinder dürfen mitmachen! 16.00 Uhr | Hip-Hop ab ca. 8 Jahren

Shows zum Anschauen und dann können alle mitmachen

Shows zum Anschauen und dann können alle mitmachen 17.00 Uhr | Breakdance

Ein kleines vielfältiges Programm – natürlich sind wieder alle aufgefordert mitzumachen.

*Bei Regen findet das Event im Rhythm & Dance Tanzstudio (Weidenbaumsweg 139, Hamburg) statt.









Sonnabend, 17. September Geesthacht

Open-Air-Tanzen mit anschließender Party Roter Platz (Menzer-Werft-Platz) – direkt an der Elbe*

Wir tanzen an drei verschiedenen Stationen – Treffpunkt und Informationen am „Tanzgiesellschaft“-Zelt.

Anmeldung online, telefonisch 04152/13 601 33 oder info@tanzgiesellschaft.de

17.00 Uhr | Lady Latin Dance – ohne Vorkenntnisse

Lerne dich elegant, geschmeidig und sexy zu bewegen (ohne Tanzpartner)

Lerne dich elegant, geschmeidig und sexy zu bewegen (ohne Tanzpartner) 17.00 Uhr | Linedance – ohne Vorkenntnisse

Für den Cowboy in dir! (ohne Tanzpartner)

Für den Cowboy in dir! (ohne Tanzpartner) 17.00 Uhr | Tanzfit – ohne Vorkenntnisse

Standard/Latein und Partytänze für Junggebliebene (ohne Tanzpartner)

Standard/Latein und Partytänze für Junggebliebene (ohne Tanzpartner) 18.00 Uhr | Discofox – ohne Vorkenntnisse

Drei Schritte zum Glück – der Tanz für jede Gelegenheit

Drei Schritte zum Glück – der Tanz für jede Gelegenheit 18.00 Uhr | Discofox – mit leichten Vorkenntnissen

Hier lernst du die aktuellsten Figuren

Hier lernst du die aktuellsten Figuren 18.00 Uhr | Salsa/Bachata – ohne Vorkenntnisse

Sommer und heiße Rhythmen! Die ganze Welt tanzt Salsa – ihr bald auch?

Sommer und heiße Rhythmen! Die ganze Welt tanzt Salsa – ihr bald auch? 18.00 Uhr | Salsa/Bachata – mit leichten Vorkenntnissen

Hier lernst du die aktuellsten Figuren

Open-Air-Party ab 19.00 Uhr.

Der Eintritt ist frei.

Discofox, Salsa und Standard/Latein – für alle ist etwas dabei. Unter freiem Himmel* – klönen, Drinks genießen, tanzen.

* Bei schlechtem Wetter findet das Event in der Tanzgesellschaft (Wärderstrasse 8, Geesthacht) statt.









Sonnabend, 24. September Bergedorf

Tanzen mit anschließender Party

Rhythm & Dance Tanzstudio, Weidenbaumsweg 139, Hamburg

Anmeldung online, telefonisch 040/730 927 80 oder info@rhythmdance.de

17.00 Uhr | Lady Latin Dance – ohne Vorkenntnisse

Lerne dich elegant, geschmeidig und sexy zu bewegen (ohne Tanzpartner)

Lerne dich elegant, geschmeidig und sexy zu bewegen (ohne Tanzpartner) 18.00 Uhr | Discofox – ohne Vorkenntnisse

Drei Schritte zum Glück – der Tanz für jede Gelegenheit

Drei Schritte zum Glück – der Tanz für jede Gelegenheit 18.00 Uhr | Discofox – mit leichten Vorkenntnissen

Für alle, die noch mehr Figuren lernen wollen

Für alle, die noch mehr Figuren lernen wollen 19.00 Uhr | Salsa – für Paare ohne Vorkenntnisse

Sommer und heiße Rhythmen – ihr seid dabei

Sommer und heiße Rhythmen – ihr seid dabei 19.00 Uhr | Salsa – für Paare mit Vorkenntnissen

hier lernst ihr die aktuellsten Figuren

20.00 Uhr Tanzparty!

Der Eintritt ist frei.

Tanzparty mit Salsa, Discofox, Standard und Latein – für alle ist etwas dabei!