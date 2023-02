150 Jahre Bergedorfer Zeitung So planen wir unseren Jubiläums-Marathon

Bergedorf. Wer eine große Party vorbereitet, hat viel zu tun. Wer ein ganzes Jubiläumsjahr plant, der hat noch mehr zu tun – und sollte frühzeitig damit anfangen. Genau das gilt für unser 150-Jahre-bz-Quintett: Seit vier Monaten schon entwickelt das fünfköpfige Team aus Redaktion, Marketing und Geschäftsführung Ideen, knüpft Kontakte, überzeugt Partner und macht daraus Konzepte für einzelne Bausteine unseres Jubiläums. Schließlich wollen wir 2024 mit allen Lesern und Anzeigenkunden an möglichst vielen Orten feiern. Überraschende Themen, Abläufe und Inhalte inklusive. Hauptsache es dreht sich um Bergedorf.

Mittlerweile steht fest: Wir können nicht bis 2024 warten. Die Vorboten des Jubiläumsjahres sollen schon dieses Jahr starten – in kaum mehr als sechs Wochen: Für Gründonnerstag, 6. April, planen wir unseren ersten After-Work-Treff. Ab 18 Uhr laden wir dann in die neue bz-Lounge.

150 Jahre Bergedorfer Zeitung: After-Work-Treff zum Auftakt

Eingerichtet wird sie in der Koffein-Schmiede, wo sich bereits jetzt eine gemütliche Ecke mit täglich neuer Bergedorfer Zeitung befindet. Das kleine Café an der Bergedorfer Schlossstraße, gerade mal zwei Minuten zu Fuß von unserer Redaktion in der Chrysanderstraße 1 entfernt, soll nach der Premiere einmal pro Monat Ort unseres After-Work-Treffs werden, bei dem sich natürlich auch mancher Redakteur blicken lassen wird.

Weitere Veranstaltungen in der bz-Lounge werden folgen, angedacht ist dort auch eine „offene Redaktion“, eine Art regelmäßige Sprechstunde mit Mitgliedern der Redaktion.

Gesprächsstoff zur Premiere soll neben aktuellen Themen natürlich auch die Geschichte unser Zeitung sein. Die Serie dazu läuft schon seit Weihnachten und hat in ihren bisherigen zehn Teilen Bergedorfs Zeitungsgeschichte seit 1814 beleuchtet – einschließlich der 150 Jahre Bergedorfer Zeitung. Bis Gründonnerstag wird sie nach den zuletzt thematisierten aktuellen Jahren wieder tiefer in die Historie eintauchen: Es geht um die ältesten Bestände unseres Archivs und ein unmoralisches Angebot: Für umgerechnet fünf Millionen Euro verscherbelte Lübeck vor 160 Jahren seine 50-Prozent-Anteile von Bergedorf, den Vierlanden und Geesthacht an Hamburg.

150 Jahre Bergedorfer Zeitung: Wir stellen bedeutende Titelseiten aus

Die Serie soll bis zum offiziellen Jubiläumsempfang unserer Zeitung im Juni 2024 laufen und bis dahin natürlich ihren Schwerpunkt auf die Entwicklung Bergedorfs seit den 1950er-Jahre legen. Schon in den kommenden Wochen wird eine Ausstellung im Treppenhaus vor unserer Redaktion einige Schlaglichter auf diese Jahrzehnte werfen: Dort wollen wir bz-Titelseiten zu Ereignissen der Weltgeschichte präsentieren. Die erste Mondlandung ist dabei, ebenso wie der Mord an John F. Kennedy und die Anschläge vom 11. September. Und mancher Bergedorfer Aufreger.

Doch nicht allein die Vergangenheit wird bei unserem Jubiläum die Hauptrolle spielen. Auch um Bergedorf im Hier und Jetzt soll es gehen. Dafür ist eine ganze Reihe von Aktionen in der engeren Wahl. Wir werden berichten!

Aber noch wird eben an etlichen dieser Projekte geplant, braucht die konkrete Realisierung manche kreative Idee. Viel zu tun für das 150-Jahre-“bz“-Quintett und seine Unterstützer innerhalb und außerhalb unseres Verlags. Wir freuen uns schon jetzt über den Start der „bz“-Lounge, auf den ersten After-Work-Treff am 6. April – und für 2024 auf ein kunterbuntes Jubiläumsjahr zum 150. Geburtstag unserer Zeitung!