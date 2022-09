15.08.2022, Russland, Moscow: Das von der staatlichen russischen Nachrichtenagentur Sputnik über AP veröffentlichte Bild zeigt Wladimir Putin, Präsident von Russland, der per Videoverbindung in seiner Residenz in Nowo-Ogarjowo zu Teilnehmern und Gästen des 4. Tavrida ART Festivals spricht.