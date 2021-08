Corona News Hamburg: Weniger Neuinfektionen, aber weitere Tote

Hamburg. Nachdem die Corona-Zahlen in Hamburg und in Schleswig-Holstein seit Wochen weiter angestiegen sind, hat die Sozialbehörde der Hansestadt am Sonntag 157 Neuinfektionen gemeldet. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist wie schon am Sonnabend leicht gesunken (81,2). Um Hamburgs Schüler noch besser vor Infektionen zu schützen, hat die Stadt 21.000 mobile Luftfilter für Klassenräume bestellt, die bis Ende Oktober geliefert werden sollen. Zudem sollen "zeitnah" Impfungen an Schulen starten.

>>Dieser Artikel wird nicht mehr aktualisiert. Hier kommen Sie zu den aktuellen Corona-News für Hamburg und Norddeutschland.<<

Unterdessen sorgt der Vorstoß des rot-grünen Senats, künftig Geimpften und Genesenen mehr Rechte einzuräumen als getesteten Menschen, in Hamburg für viel Aufregung. Gegner der 2G-Pläne fürchten eine „Impfpflicht durch die Hintertür“.