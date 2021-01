In eigener Sache

In eigener Sache Neues Abendblatt-Abo: Weniger Werbung – Treue lohnt sich

Moin liebe Leserin, lieber Leser,

verlässliche und gut recherchierte Informationen sind in diesen turbulenten Monaten wichtiger denn je! Abendblatt.de liefert Ihnen wie gewohnt rund um die Uhr alles Aktuelle und Wichtige aus Hamburg, Norddeutschland und der Welt. Hervorzuheben sind dabei die exklusiven Hintergründe und Kommentare aus Politik, Wirtschaft, Kultur und Sport. Nicht zu vergessen – unsere Ratgeberthemen für Ihren Alltag.

Wir reduzieren die Werbung für Sie

Durch Leser-Umfragen haben wir erfahren, dass sich unsere Online-Abonnenten ein noch besseres Angebot wünschen. Am häufigsten wird darauf hingewiesen, dass zu viel Werbung den Lesefluss unserer Geschichten störe. Selbstverständlich reagieren wir auf Ihre Rückmeldungen und reduzieren deshalb die Werbung für unsere Online-Abonnenten! Wegen der künftig geringeren Werbeeinnahmen passen wir unseren Abo-Preis an.

Ab 1. Februar 2021 kostet der Zugriff auf die bezahlpflichtigen Artikel von Abendblatt.de monatlich 9,90 Euro. Dabei können Sie alle Artikel lesen, die auch im Hamburger Abendblatt sowie der Bergedorfer Zeitung veröffentlicht werden. Hinzu kommen täglich viele weitere Nachrichtenformate sowie Video-Liveübertragungen aus der Stadt oder auch zahlreiche Podcasts.

Noch bis 31. Januar 2021 Sparpreis sichern

Schnell sein lohnt sich – bestellen Sie noch bis zum 31. Januar 2021 unser Jahresabo und lesen Sie zum Sparpreis. Sie erhalten für zwölf Monate Zugriff auf alle Artikel, Videos und Podcasts bei Abendblatt.de und zahlen einmalig nur 79 Euro.

Upgrade für Online-Abonnenten

Sie sind bereits Abendblatt-Abonnent und wollen sich auch das günstige Jahresabo sichern? Noch bis 31. Januar können Sie upgraden. Dieses Angebot finden Sie auf der Startseite unter "Mein Profil" – schauen Sie zur Unterstützung oben auf das Bild "PC: Schritt 1" zum Großklicken.

Auf unserer mobilen Internetseite können Online-Abonnenten das Upgrade auf das günstige Jahresabo auch per Handy ausführen. Die beiden Fotos zum Großklicken zeigen, wie es geht.

Sie brauchen Hilfe beim Bestellen?

Wenn Sie Hilfe bei der Bestellung oder beim Upgrade auf das Jahresabo benötigen, wenden Sie sich bitte an unseren Leserservice unter der Rufnummer 040/5544-71261. Haben Sie weitere Wünsche, Anregungen oder Verbesserungsvorschläge schreiben Sie bitte eine kurze Mail an plus@abendblatt.de – alle weiteren Informationen entnehmen Sie in unseren AGB.

Mit unseren besten Wünschen für Sie

Ihre Online-Redaktion