Hamburg. Die Ausbreitung des Coronavirus stellt die Landesregierungen in Hamburg, Schleswig-Holstein und Niedersachsen vor große Entscheidungen. Der Senat der Hansestadt erwägt vor der nächsten Corona-Runde mit Kanzlerin Angela Merkel mögliche weitere Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie.

Erst am Dienstabend hat die Stadt 19 weitere Todesfälle im Zusammenhang mit Corona nachgemeldet. Damit steigt die Zahl der Menschen, die nach Untersuchung des Instituts für Rechtsmedizin an einer Covid-19-Erkrankung gestorben sind auf 281 an.

Corona-Nachrichten für den Norden am Mittwoch, 18. November:

Kirchengemeinde St. Andreas schafft Gedenkort für Covid-19-Verstorbene

19 weitere Todesfälle im Zusammenhang mit Corona hat der Senat der Hansestadt Hamburg am Dienstagabend nachgemeldet. Nach Untersuchung des Instituts für Rechtsmedizin sind damit seit Beginn der Pandemie 281 Menschen in der Stadt an einer Covid-19-Erkrankung gestorben. Die Meldungen der Todesfälle erfolgt laut Senat nicht tagesaktuell, sondern nach Eingang der Obduktionsberichte.

Die Ev.-Luth. Kirchengemeinde St. Andreas in Harvestehude möchte Familien und Freundeskreisen die Möglichkeit zum öffentlichen Gedenken an Corona-Verstorbene geben. Die Offene Kapelle St. Andreas soll zum Gedenkort werden, Betroffene würden dabei individuell begleitet.

Die Kirchengemeinde St. Andreas in Hamburg-Harvestehude.

Foto: Geneviève Wood

„Selbst in der Trauer müssen wir in der Pandemie andere Wege gehen“, sagt Pastor Dr. Kord Schoeler, „und die „Offene Kapelle bietet uns dazu eine Möglichkeit.“ Bei einer anderen Naturkatastrophe, bei der derart viele Menschen versterben, "hätten wir längst zentrale Gedenkveranstaltungen gehabt. Aber jetzt können wir ja nicht zusammenkommen. Trotzdem gehen uns die Toten alle an, und die Trauer bewegt uns. Das öffentlich zu teilen, könnte allen helfen.“

Pastor Schoeler (k.schoeler@standreas-hamburg.de, Tel 040 36111313) und Mitarbeiterinnen der Kirchengemeinde würden mit Angehörigen oder Freunden für einzelne Verstorbene eine Gedenkfeier an der Offenen Kapelle vorbereiten und sie mit ihnen gestalten – selbstverständlich Corona-gerecht.

294 neue Corona-Fälle in Schleswig-Holstein gemeldet

In Schleswig-Holstein sind nach Angaben der Landesregierung von Dienstagabend binnen eines Tages 294 neue Corona-Fälle gemeldet worden. Das waren fast dreimal so viele wie am Vortag (100). Ähnlich hoch war die Zahl bereits am Freitag vergangener Woche. Neue Todesfälle wurden nicht gemeldet – ihre Zahl lag damit weiter bei 227.

Wie die Landesregierung weiter mitteilte, sind seit Beginn der Pandemie 11.912 Infektionen nachgewiesen worden. In den Krankenhäusern in Schleswig-Holstein behandelt wurden den Angaben zufolge aktuell 145 Covid-19-Patienten – am Montag waren es 148.

Linke bemängelt Umgang mit Corona in Frauenhäusern

Die Linksfraktion in der Bürgerschaft hat die Vorbereitungen auf mögliche Corona-Fälle in den Hamburger Frauenhäusern kritisiert. „Wir sind mitten in der zweiten Welle der Pandemie und es gibt keinen vernünftigen Plan für die Unterbringung von positiv getesteten Bewohnerinnen der Frauenhäuser oder dortige Verdachtsfälle“, sagte die Fraktionsvorsitzende Cansu Özdemir.

In seiner Antwort auf eine Kleine Anfrage Özdemirs hatte der Senat mitgeteilt, dass Frauen notfalls in den Quarantäneunterkünften der öffentlich-rechtlichen Unterbringung aufgenommen werden sollen. Voraussetzung sei jedoch, dass es dort freie Kapazitäten gibt, so der Senat. „Das kann nicht ernst gemeint sein“, sagte Özdemir. „Gerade erst wurde die Quarantäne-Einrichtung der öffentlich-rechtlichen Unterbringung in Rahlstedt aufgelöst, weil die Zustände dort unhaltbar waren.“

Linken-Fraktionsvorsitzende Cansu Özdemir sorgt sich um die Frauen in den Frauenhäusern der Stadt.

Foto: Marcelo Hernandez

Nach Angaben des Senats steht die Sozialbehörde auch in Kontakt mit verschiedenen Hotelbetreibern. „Die Verhandlungen sind noch nicht abgeschlossen“, heißt es in der Antwort. „Der Senat hätte sich schon längst um eine Lösung für dieses absehbare Problem bemühen müssen“, bemängelte Özdemir.

In Hamburg wurde im Mai das sechste Frauenhaus eröffnet. Insgesamt werden laut Senatsantwort 196 Schutzplätze vorgehalten, zuzüglich 30 Plätzen im Frauenhaus des Diakonischen Werks. In diesem Jahr seien bis Ende September bereits 254 Frauen und 266 Kinder in den Einrichtungen untergekommen. Die durchschnittliche Verweildauer betrug demnach 167 Tage.

